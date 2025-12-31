Литва обновила стратегию безопасности, подчеркивая “экзистенциальную” угрозу со стороны России

Литва обновила свою национальную стратегию безопасности, предупреждая, что страна сталкивается с экзистенциальной угрозой, и что Россия может быть способна начать войну против НАТО до конца десятилетия. Об этом пишет LRT, передает УНН.

Как пишет издание, в пересмотренной стратегии отмечается, что среда безопасности Литвы резко ухудшилась, и подчеркивается, что основными столпами обороны страны являются ее вооруженные силы, устойчивость общества и союзники. В ней акцентируется на необходимости подготовить государство и общество к обороне в условиях войны.

Отмечается, что полномасштабное вторжение России в Украину четыре года назад подкрепило оценки, которые уже были включены в предыдущую стратегию безопасности Литвы, утвержденную всего за два месяца до вторжения.

Бывшие и нынешние законодатели заявили, что предыдущий документ не утратил актуальности, отметив, что в нем значительное внимание уделялось комплексной защите, включая создание подразделений территориальной обороны и укрепление Литовского союза стрелков.

Однако обновленная стратегия отличается тем, что четко определяет существующую угрозу государству. Оценка отражает неизменную готовность России применять военную силу и ее способность восстанавливать боевые возможности, несмотря на войну в Украине