Литва обновила стратегию безопасности, подчеркивая “экзистенциальную” угрозу со стороны России
Киев • УНН
Литва обновила национальную стратегию безопасности, предупреждая об экзистенциальной угрозе со стороны России, которая может начать войну против НАТО до конца десятилетия. Новая стратегия делает акцент на вооруженной обороне, устойчивости общества и союзниках.
Детали
Как пишет издание, в пересмотренной стратегии отмечается, что среда безопасности Литвы резко ухудшилась, и подчеркивается, что основными столпами обороны страны являются ее вооруженные силы, устойчивость общества и союзники. В ней акцентируется на необходимости подготовить государство и общество к обороне в условиях войны.
Отмечается, что полномасштабное вторжение России в Украину четыре года назад подкрепило оценки, которые уже были включены в предыдущую стратегию безопасности Литвы, утвержденную всего за два месяца до вторжения.
Бывшие и нынешние законодатели заявили, что предыдущий документ не утратил актуальности, отметив, что в нем значительное внимание уделялось комплексной защите, включая создание подразделений территориальной обороны и укрепление Литовского союза стрелков.
Однако обновленная стратегия отличается тем, что четко определяет существующую угрозу государству. Оценка отражает неизменную готовность России применять военную силу и ее способность восстанавливать боевые возможности, несмотря на войну в Украине
Стратегия делает акцент на вооруженной обороне, создании военной дивизии и укреплении национальной устойчивости, а также подчеркивает важность союзного сдерживания, в частности присутствия американских войск в регионе.
Напомним
Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает возобновление отношений с Россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО. Документ также акцентирует на самостоятельном усилении обороны Европы и важности Индо-Тихоокеанского региона.