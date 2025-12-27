Глава армії Швейцарії: країна не здатна захиститися від повномасштабного нападу
Київ • УНН
Глава збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що країна не готова до масштабних воєнних загроз і може протидіяти лише кібератакам. Лише третина солдатів буде екіпірована в разі надзвичайної ситуації.
Керівник збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив про критичну неготовність країни до масштабних воєнних загроз. За його словами, наразі армія здатна протидіяти лише кібератакам та нападам на інфраструктуру з боку недержавних суб'єктів. Слова Зюсслі передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Зюсслі підкреслив, що в разі реальної надзвичайної ситуації лише третина швейцарських солдатів буде повністю екіпірована. Попри плани модернізації артилерії та закупівлю винищувачів F-35A, армія стикається зі значними прогалинами в оснащенні та дефіцитом бюджетних коштів.
Ми не можемо захиститися від загроз на відстані або навіть від повномасштабного нападу на нашу країну
Критика нейтралітету та темпів переозброєння
Глава армії зазначив, що в швейцарському суспільстві зберігається хибне переконання, ніби нейтралітет гарантує безпеку. Він наголосив, що нейтралітет має цінність лише тоді, коли країна може захистити його зброєю.
Наразі Швейцарія витрачає на оборону близько 0,7% ВВП і планує збільшити цей показник до 1% лише до 2032 року. За таких темпів збройні сили будуть повністю готові до ведення війни лише до 2050 року. Зюсслі назвав цей термін неприпустимим з огляду на зусилля росії дестабілізувати Європу.
Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині18.12.25, 22:58 • 10683 перегляди