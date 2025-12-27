Глава армії Швейцарії: країна не здатна захиститися від повномасштабного нападу

$41.930.00
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
08:50 • 5820 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 17760 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 27605 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 64189 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 41577 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43728 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59399 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29357 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22964 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 17905 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 22511 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 16955 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 10176 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 6910 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 31486 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 64182 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 29859 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 59396 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 55402 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 5956 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 31486 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 15750 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 15315 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 17059 перегляди
Глава армії Швейцарії: країна не здатна захиститися від повномасштабного нападу

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Глава збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що країна не готова до масштабних воєнних загроз і може протидіяти лише кібератакам. Лише третина солдатів буде екіпірована в разі надзвичайної ситуації.

Глава армії Швейцарії: країна не здатна захиститися від повномасштабного нападу
Фото: Reuters

Керівник збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив про критичну неготовність країни до масштабних воєнних загроз. За його словами, наразі армія здатна протидіяти лише кібератакам та нападам на інфраструктуру з боку недержавних суб'єктів. Слова Зюсслі передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Зюсслі підкреслив, що в разі реальної надзвичайної ситуації лише третина швейцарських солдатів буде повністю екіпірована. Попри плани модернізації артилерії та закупівлю винищувачів F-35A, армія стикається зі значними прогалинами в оснащенні та дефіцитом бюджетних коштів.

Ми не можемо захиститися від загроз на відстані або навіть від повномасштабного нападу на нашу країну 

– повідомив Зюсслі в інтерв’ю виданню NZZ.

Критика нейтралітету та темпів переозброєння

Глава армії зазначив, що в швейцарському суспільстві зберігається хибне переконання, ніби нейтралітет гарантує безпеку. Він наголосив, що нейтралітет має цінність лише тоді, коли країна може захистити його зброєю.

Наразі Швейцарія витрачає на оборону близько 0,7% ВВП і планує збільшити цей показник до 1% лише до 2032 року. За таких темпів збройні сили будуть повністю готові до ведення війни лише до 2050 року. Зюсслі назвав цей термін неприпустимим з огляду на зусилля росії дестабілізувати Європу.

Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині18.12.25, 22:58 • 10683 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
