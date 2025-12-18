Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині

Фото: SRF

Швейцарця, який воював за Україну снайпером, судили у Швейцарії до 18 місяців позбавлення волі з умовним чотирирічним випробувальним терміном. Про це пише SRF, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, військовий суд засудив до 18 місяців позбавлення волі 49-річного швейцарця, який воював снайпером на боці України, адже громадянам Швейцарії заборонено служити в іноземних арміях.

Вирок умовний з чотирирічним випробувальним терміном. Головуючий суддя заявив під час оголошення вироку, що 49-річний чоловік продемонстрував власну причетність до іноземної служби своїми заявами в програмі SRF "Rundschau". Суддя додав, що явка була добровільною. Він також навів додаткові докази, зокрема фотографії з Instagram, повідомлення ЗМІ та список потенційних найманців Європолу - зазначає видання.

Повідомляється, що чоловік відкрито говорив про свої військові операції в Україні.

"Моя основна мотивація завжди була однаковою: я не хочу пакувати більше маленьких дітей у поліетиленові пакети. І якщо моя робота призведе до того, що хоча б на одну дитину менше, вона вже була варта того", - заявляв чоловік.

Нагадаємо

Британця Хейдена Вільяма Девіса, який воював в Україні проти рф, засудили до 13 років ув'язнення за "найманство".