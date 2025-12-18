Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине

Швейцарца, воевавшего за Украину снайпером, приговорили в Швейцарии к 18 месяцам лишения свободы с условным четырехлетним испытательным сроком. Об этом пишет SRF, передает УНН.

Как пишет издание, военный суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы 49-летнего швейцарца, воевавшего снайпером на стороне Украины, так как гражданам Швейцарии запрещено служить в иностранных армиях.

Приговор условный с четырехлетним испытательным сроком. Председательствующий судья заявил во время оглашения приговора, что 49-летний мужчина продемонстрировал свою причастность к иностранной службе своими заявлениями в программе SRF "Rundschau". Судья добавил, что явка была добровольной. Он также привел дополнительные доказательства, в частности фотографии из Instagram, сообщения СМИ и список потенциальных наемников Европола