Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине
Киев • УНН
49-летнего швейцарца, воевавшего снайпером на стороне Украины, приговорили к 18 месяцам лишения свободы с условным четырехлетним испытательным сроком. Гражданам Швейцарии запрещено служить в иностранных армиях.
Швейцарца, воевавшего за Украину снайпером, приговорили в Швейцарии к 18 месяцам лишения свободы с условным четырехлетним испытательным сроком. Об этом пишет SRF, передает УНН.
Подробности
Как пишет издание, военный суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы 49-летнего швейцарца, воевавшего снайпером на стороне Украины, так как гражданам Швейцарии запрещено служить в иностранных армиях.
Приговор условный с четырехлетним испытательным сроком. Председательствующий судья заявил во время оглашения приговора, что 49-летний мужчина продемонстрировал свою причастность к иностранной службе своими заявлениями в программе SRF "Rundschau". Судья добавил, что явка была добровольной. Он также привел дополнительные доказательства, в частности фотографии из Instagram, сообщения СМИ и список потенциальных наемников Европола
Сообщается, что мужчина открыто говорил о своих военных операциях в Украине.
"Моя основная мотивация всегда была одинаковой: я не хочу упаковывать больше маленьких детей в полиэтиленовые пакеты. И если моя работа приведет к тому, что хотя бы на одного ребенка меньше, она уже стоила того", - заявлял мужчина.
Напомним
Британца Хейдена Уильяма Дэвиса, воевавшего в Украине против РФ, приговорили к 13 годам заключения за "наемничество".