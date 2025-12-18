Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине

$42.340.15
17:59
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах18 декабря, 11:18
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину18 декабря, 11:45
В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение18 декабря, 12:53
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
15:30
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16
Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине

Киев • УНН

 • 28 просмотра

49-летнего швейцарца, воевавшего снайпером на стороне Украины, приговорили к 18 месяцам лишения свободы с условным четырехлетним испытательным сроком. Гражданам Швейцарии запрещено служить в иностранных армиях.

Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине
Фото: SRF

Швейцарца, воевавшего за Украину снайпером, приговорили в Швейцарии к 18 месяцам лишения свободы с условным четырехлетним испытательным сроком. Об этом пишет SRF, передает УНН.

Подробности

Как пишет издание, военный суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы 49-летнего швейцарца, воевавшего снайпером на стороне Украины, так как гражданам Швейцарии запрещено служить в иностранных армиях.

Приговор условный с четырехлетним испытательным сроком. Председательствующий судья заявил во время оглашения приговора, что 49-летний мужчина продемонстрировал свою причастность к иностранной службе своими заявлениями в программе SRF "Rundschau". Судья добавил, что явка была добровольной. Он также привел дополнительные доказательства, в частности фотографии из Instagram, сообщения СМИ и список потенциальных наемников Европола

- отмечает издание.

Сообщается, что мужчина открыто говорил о своих военных операциях в Украине.

"Моя основная мотивация всегда была одинаковой: я не хочу упаковывать больше маленьких детей в полиэтиленовые пакеты. И если моя работа приведет к тому, что хотя бы на одного ребенка меньше, она уже стоила того", - заявлял мужчина.

Напомним

Британца Хейдена Уильяма Дэвиса, воевавшего в Украине против РФ, приговорили к 13 годам заключения за "наемничество".

Павел Башинский

