Глава армии Швейцарии: страна не способна защититься от полномасштабного нападения

11:05
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
08:50
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37
Глава армии Швейцарии: страна не способна защититься от полномасштабного нападения

Киев • УНН

 Киев • УНН

Глава вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли заявил, что страна не готова к масштабным военным угрозам и может противодействовать только кибератакам. Лишь треть солдат будет экипирована в случае чрезвычайной ситуации.

Глава армии Швейцарии: страна не способна защититься от полномасштабного нападения
Фото: Reuters

Руководитель вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли заявил о критической неготовности страны к масштабным военным угрозам. По его словам, сейчас армия способна противодействовать только кибератакам и нападениям на инфраструктуру со стороны негосударственных субъектов. Слова Зюссли передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Зюссли подчеркнул, что в случае реальной чрезвычайной ситуации лишь треть швейцарских солдат будет полностью экипирована. Несмотря на планы модернизации артиллерии и закупку истребителей F-35A, армия сталкивается со значительными пробелами в оснащении и дефицитом бюджетных средств.

Мы не можем защититься от угроз на расстоянии или даже от полномасштабного нападения на нашу страну 

– сообщил Зюссли в интервью изданию NZZ.

Критика нейтралитета и темпов перевооружения

Глава армии отметил, что в швейцарском обществе сохраняется ошибочное убеждение, будто нейтралитет гарантирует безопасность. Он подчеркнул, что нейтралитет имеет ценность только тогда, когда страна может защитить его оружием.

Сейчас Швейцария тратит на оборону около 0,7% ВВП и планирует увеличить этот показатель до 1% только к 2032 году. При таких темпах вооруженные силы будут полностью готовы к ведению войны только к 2050 году. Зюссли назвал этот срок недопустимым, учитывая усилия России дестабилизировать Европу.

Швейцарца, воевавшего за Украину, осудили на родине18.12.25, 22:58

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Reuters
Швейцария
Европа
Украина