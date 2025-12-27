Глава армии Швейцарии: страна не способна защититься от полномасштабного нападения
Глава вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли заявил, что страна не готова к масштабным военным угрозам и может противодействовать только кибератакам. Лишь треть солдат будет экипирована в случае чрезвычайной ситуации.
Руководитель вооруженных сил Швейцарии Томас Зюссли заявил о критической неготовности страны к масштабным военным угрозам. По его словам, сейчас армия способна противодействовать только кибератакам и нападениям на инфраструктуру со стороны негосударственных субъектов. Слова Зюссли передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Зюссли подчеркнул, что в случае реальной чрезвычайной ситуации лишь треть швейцарских солдат будет полностью экипирована. Несмотря на планы модернизации артиллерии и закупку истребителей F-35A, армия сталкивается со значительными пробелами в оснащении и дефицитом бюджетных средств.
Мы не можем защититься от угроз на расстоянии или даже от полномасштабного нападения на нашу страну
Критика нейтралитета и темпов перевооружения
Глава армии отметил, что в швейцарском обществе сохраняется ошибочное убеждение, будто нейтралитет гарантирует безопасность. Он подчеркнул, что нейтралитет имеет ценность только тогда, когда страна может защитить его оружием.
Сейчас Швейцария тратит на оборону около 0,7% ВВП и планирует увеличить этот показатель до 1% только к 2032 году. При таких темпах вооруженные силы будут полностью готовы к ведению войны только к 2050 году. Зюссли назвал этот срок недопустимым, учитывая усилия России дестабилизировать Европу.
