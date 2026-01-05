Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту

Россия усиливает скрытые атаки на ключевую инфраструктуру Германии, что может быть прелюдией к масштабному вооруженному противостоянию. Об этом говорится в конфиденциальном документе Министерства обороны Германии под названием «Операционный план Германии» (OPLAN), сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Согласно документу, Берлин ожидает, что на начальном этапе Россия будет использовать нерегулярную тактику для дестабилизации энергетической и оборонной инфраструктуры. Поскольку Германия является главным логистическим центром НАТО в Европе, она становится приоритетной целью для российских спецслужб.

В министерстве отмечают, что только после открытого нападения на восточный фланг НАТО Германия столкнется с прямыми военными ударами, включая использование ракет дальнего радиуса действия, беспилотников и диверсионных групп. Выявленные на сегодня гибридные меры рассматриваются как инструмент подготовки к переходу конфликта в «горячую фазу».

Прогнозы разведки и сроки подготовки РФ

Немецкая разведка указывает на то, что Кремль настроен проверить на прочность европейские границы. В документе OPLAN отмечается, что Россия стремится развить стратегические возможности для ведения широкомасштабной войны против НАТО не позднее 2029 года.

Несмотря на продолжающуюся войну против Украины, РФ продолжает наращивать ресурсы для потенциального регионального конфликта. При этом Москва пытается избегать прямого военного столкновения с США, фокусируя агрессию на европейских членах Альянса.

Реакция правительства

Представитель Министерства обороны Германии подтвердила усиление скрытых атак на объекты инфраструктуры, однако отказалась детально комментировать OPLAN из-за его секретности. Сейчас оборонное ведомство рассматривает Россию как «наибольшую и самую непосредственную угрозу безопасности» страны и разрабатывает рекомендации по взаимодействию всех уровней власти в случае начала конфликта.

