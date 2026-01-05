Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
19:29 • 4982 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 23516 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 47696 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 28974 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 33842 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39761 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 99278 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69907 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94719 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99165 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку5 января, 12:06 • 39121 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь5 января, 12:22 • 18677 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 36363 просмотра
Атмосферные фронты обусловят ухудшение погоды, а к концу недели есть тенденция к существенному похолоданию - синоптик5 января, 12:59 • 5310 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 9376 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 9546 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 47688 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 36464 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 99278 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 158842 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31 • 826 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 54807 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 49266 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 46026 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 54091 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
BFM TV

Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Министерство обороны Германии в конфиденциальном документе OPLAN рассматривает усиление скрытых атак РФ на ключевую инфраструктуру как прелюдию к масштабному вооруженному противостоянию. Немецкая разведка прогнозирует, что Россия стремится развить стратегические возможности для широкомасштабной войны против НАТО к 2029 году.

Германия рассматривает гибридные атаки РФ как подготовку к прямому военному конфликту

Россия усиливает скрытые атаки на ключевую инфраструктуру Германии, что может быть прелюдией к масштабному вооруженному противостоянию. Об этом говорится в конфиденциальном документе Министерства обороны Германии под названием «Операционный план Германии» (OPLAN), сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно документу, Берлин ожидает, что на начальном этапе Россия будет использовать нерегулярную тактику для дестабилизации энергетической и оборонной инфраструктуры. Поскольку Германия является главным логистическим центром НАТО в Европе, она становится приоритетной целью для российских спецслужб.

Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30.12.25, 03:32 • 14908 просмотров

В министерстве отмечают, что только после открытого нападения на восточный фланг НАТО Германия столкнется с прямыми военными ударами, включая использование ракет дальнего радиуса действия, беспилотников и диверсионных групп. Выявленные на сегодня гибридные меры рассматриваются как инструмент подготовки к переходу конфликта в «горячую фазу».

Прогнозы разведки и сроки подготовки РФ

Немецкая разведка указывает на то, что Кремль настроен проверить на прочность европейские границы. В документе OPLAN отмечается, что Россия стремится развить стратегические возможности для ведения широкомасштабной войны против НАТО не позднее 2029 года.

Литва обновила стратегию безопасности, подчеркивая “экзистенциальную” угрозу со стороны России31.12.25, 21:40 • 4057 просмотров

Несмотря на продолжающуюся войну против Украины, РФ продолжает наращивать ресурсы для потенциального регионального конфликта. При этом Москва пытается избегать прямого военного столкновения с США, фокусируя агрессию на европейских членах Альянса.

Реакция правительства

Представитель Министерства обороны Германии подтвердила усиление скрытых атак на объекты инфраструктуры, однако отказалась детально комментировать OPLAN из-за его секретности. Сейчас оборонное ведомство рассматривает Россию как «наибольшую и самую непосредственную угрозу безопасности» страны и разрабатывает рекомендации по взаимодействию всех уровней власти в случае начала конфликта. 

Глава армии Швейцарии: страна не способна защититься от полномасштабного нападения27.12.25, 13:26 • 4644 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
НАТО
Германия
Соединённые Штаты
Украина