Керівник кіберзахисту США завантажив конфіденційні дані в публічний ChatGPT

Виконувач обов'язків директора Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) США Мадху Готтумуккала став фігурантом внутрішнього розслідування після ненавмисного витоку урядових матеріалів. Топпосадовець, який відповідає за захист федеральних мереж від хакерів, завантажив документи з грифом "лише для службового користування" в загальнодоступну версію чат-бота компанії OpenAI. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався після того, як Готтумуккала отримав ексклюзивний дозвіл на використання ChatGPT, який офіційно заблокований для інших співробітників Міністерства внутрішньої безпеки (DHS). У серпні 2025 року датчики кібербезпеки зафіксували кілька автоматичних попереджень про передачу конфіденційної інформації за межі федеральної мережі. Хоча файли не були засекреченими, вони містили деталі державних контрактів, які не підлягають розголошенню.

Будь-які дані, введені в публічну версію ChatGPT, стають власністю OpenAI і можуть бути використані для навчання моделі або надання відповідей іншим користувачам. Це створює пряму загрозу витоку стратегічної інформації до рук іноземних розвідок, зокрема Китаю чи росії. Наразі високопосадовці DHS, включаючи головних юристів та ІТ-директорів, проводять оцінку шкоди, завданої національній безпеці.

Політичні наслідки та минулі скандали

У CISA підтвердили факт використання інструменту ШІ, проте заявили, що воно було "короткостроковим та обмеженим" у межах указу президента Трампа про модернізацію уряду. Водночас анонімні джерела в агентстві стверджують, що керівник зловживав наданим йому привілеєм.

Це не перший інцидент за участю Мадху Готтумуккали:

Провал поліграфа: раніше повідомлялося, що посадовець не пройшов тест на детекторі брехні в межах контррозвідувальної перевірки.

Кадрові конфлікти: минулого тижня Готтумуккала намагався звільнити директора з інформаційних технологій CISA Роберта Костелло, який брав участь у розслідуванні інциденту з ChatGPT.

Попри критику та заклики до дисциплінарних заходів, Готтумуккала залишається на посаді, оскільки призначення постійного очільника агентства наразі заблоковане в Сенаті.

