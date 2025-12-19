Данія звинувачує росію у кібератаках на водоканал, які залишили будинки без води

москва несе відповідальність за "руйнівні та деструктивні" кібератаки на данську водопровідну компанію у 2024 році та серію DDoS-атак, які перевантажили данські веб-сайти напередодні регіональних та місцевих виборів минулого місяця. Про це йдеться у заяві Служби військової розвідки Данії, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Данська водопровідна компанія заявила, що атака призвела до прориву труб, внаслідок чого будинки тимчасово залишилися без води.

Ян Хансен, голова водопровідної компанії Туребі-Алкеструп, розташованої на південний захід від Копенгагена, сказав, що він порадив іншим компаніям не скорочувати витрати на кібербезпеку та оформити кіберстрахування. Атака сталася, за його словами, тому що водопровідна компанія перейшла на дешевшу кібербезпеку, яка виявилася менш надійною, ніж раніше.

Данська розвідка заявила, що атаки є частиною "гібридної війни" росії проти Заходу та спробою створити нестабільність. За її словами, кібератаки москви є частиною ширшої кампанії з підриву та покарання країн, які підтримують Україну. Раніше російських хакерів звинувачували у проведенні зламів інших водних об'єктів у Європі, зокрема норвезької греблі, де, за словами норвезької влади, хакери відкрили засувки, щоб дозволити воді витікати назовні.

"Це показує, що існують сили, які можуть паралізувати важливі частини нашого суспільства", — заявив він на прес-конференції в четвер, як повідомляє данська телекомпанія DR.

Шак Педерсен додав, що кібератаки показують, що Данія недостатньо підготовлена ​​до подібних ситуацій, повідомляє DR.

Додамо

За даними видання, ці атаки входять до числа зростаючих інцидентів, які, за словами західних чиновників, є частиною кампанії саботажу та дестабілізації по всій Європі, організованій росією. У базі даних Associated Press задокументовано 147 інцидентів, включаючи два випадки, про які повідомила Данія цього тижня.

Не всі інциденти стають надбанням громадськості, і іноді чиновникам потрібні місяці, щоби встановити зв'язок з москвою. Хоча чиновники стверджують, що кампанія, яка розгорнулася після вторгнення президента володимира путіна до України у 2022 році, спрямована на те, щоб позбавити Київ підтримки, вони вважають, що москва також намагається виявити слабкі місця Європи та відвернути ресурси правоохоронних органів.

Данське агентство заявило, що проросійська група Z-Pentest здійснила "деструктивну атаку" на водопровідну компанію в 2024 році, і що окрема група NoName057(16) несе відповідальність за кібератаку на данські веб-сайти напередодні недавніх виборів. За даними агентства, обидві групи мають зв'язки із російською державою.

"Російська держава використовує обидві групи як інструменти своєї гібридної війни проти Заходу. Мета полягає у тому, щоб створити нестабільність у цільових країнах та покарати тих, хто підтримує Україну", — йдеться у заяві. За даними DR, NoName057(16) діяла у листопаді з метою зірвати вибори.

Водопровідна станція Туребі-Алкеструп обслуговує кілька сіл приблизно за 35 кілометрів на південь від Копенгагена. За даними станції, хакери змінили тиск води, що спричинило розрив труби. Близько 50 будинків залишилися без води приблизно на сім годин, а близько 450 будинків на годину.

Тим часом у Німеччині 12 грудня влада викликала посла росії в Берліні після того, як МЗС звинуватило москву у саботажі, кібератаках та втручання у вибори.

Це включає кібератаку на німецьку систему управління повітряним рухом у 2024 році, заявив представник МЗС Німеччини Мартін Гізе.