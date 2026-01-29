$42.960.17
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 9542 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 13606 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 12360 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 12589 перегляди
В Україні створюють командування "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 15893 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 18138 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13567 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24826 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24184 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Служба маршалів США розслідує злам державних криптогаманців

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Служба маршалів США розслідує злам урядових рахунків, де зберігаються конфісковані цифрові активи. З гаманців було виведено понад $60 мільйонів, що ставить під питання безпеку федеральних цифрових накопичень.

Служба маршалів США розслідує злам державних криптогаманців

Служба маршалів США розпочала розслідування ймовірного зламу урядових рахунків, де зберігаються конфісковані цифрові активи. Інцидент набув розголосу після звітів аналітиків про виведення значних сум з адрес, що перебувають під контролем федеральних правоохоронців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними ончейн-розслідувача ZachXBT, наприкінці 2025 року з гаманців для конфіскації було викрадено понад 60 мільйонів доларів. Патрік Вітт, виконавчий директор Ради консультантів президента з питань цифрових активів, підтвердив, що відомство вже працює над цією справою.

Наразі ми не робитимемо жодних заяв, оскільки це питання розслідується

- повідомив речник Служби маршалів.

Ризики для стратегічного резерву

Цей злам став серйозним викликом для національного стратегічного резерву біткоїнів, створеного за ініціативи Дональда Трампа. Враховуючи, що за 2025 рік загальні втрати від криптохакерів перевищили 3,4 мільярда доларів, уразливість державних сховищ ставить під питання безпеку федеральних цифрових накопичень. Наразі невідомо, чи постраждали кошти основного резерву, чи лише активи, вилучені в межах кримінальних проваджень. 

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
