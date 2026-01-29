Служба маршалів США розслідує злам державних криптогаманців

Служба маршалів США розпочала розслідування ймовірного зламу урядових рахунків, де зберігаються конфісковані цифрові активи. Інцидент набув розголосу після звітів аналітиків про виведення значних сум з адрес, що перебувають під контролем федеральних правоохоронців. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними ончейн-розслідувача ZachXBT, наприкінці 2025 року з гаманців для конфіскації було викрадено понад 60 мільйонів доларів. Патрік Вітт, виконавчий директор Ради консультантів президента з питань цифрових активів, підтвердив, що відомство вже працює над цією справою.

Наразі ми не робитимемо жодних заяв, оскільки це питання розслідується - повідомив речник Служби маршалів.

Ризики для стратегічного резерву

Цей злам став серйозним викликом для національного стратегічного резерву біткоїнів, створеного за ініціативи Дональда Трампа. Враховуючи, що за 2025 рік загальні втрати від криптохакерів перевищили 3,4 мільярда доларів, уразливість державних сховищ ставить під питання безпеку федеральних цифрових накопичень. Наразі невідомо, чи постраждали кошти основного резерву, чи лише активи, вилучені в межах кримінальних проваджень.

Керівник кіберзахисту США завантажив конфіденційні дані в публічний ChatGPT