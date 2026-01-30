Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF

Криптовалютный рынок продемонстрировал стремительное падение в пятницу, 30 января, когда цена биткоина опустилась до отметки $83 383 – самого низкого уровня с ноября прошлого года. Основной причиной обвала стал рекордный выход институциональных инвесторов из американских спотовых биткоин-фондов (ETF), которые за последнюю неделю потеряли более 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Падение биткоина произошло на фоне глобального изменения настроений на финансовых рынках, где инвесторы начали выводить средства из рисковых активов в пользу защитных инструментов. Значительная часть капитала переместилась в драгоценные металлы: в то время как BTC терял в цене, золото обновило исторический максимум, превысив $5 600 за унцию. Аналитики Bloomberg отмечают, что массовая продажа долей в фондах IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity свидетельствует о глубокой переоценке рисков крупными игроками.

Золото возобновило быстрый рост после относительного проседания накануне

Помимо оттока из ETF, давление на цену оказала неопределенность относительно дальнейшей политики ФРС и геополитическая напряженность вокруг новых торговых пошлин США.

Техническая картина и прогнозы аналитиков

С технической точки зрения, биткоин пробил критическую линию поддержки в районе $85 000, что открыло путь к дальнейшему снижению. Сейчас трейдеры внимательно следят за зоной $79 000 – $80 000, которая была минимумом во время коррекции в октябре 2025 года. Если активу не удастся удержаться на этих уровнях, следующей целью может стать отметка $74 000.

Несмотря на текущий пессимизм, некоторые эксперты рассматривают этот спад как "очищение" рынка от чрезмерных спекулятивных позиций. Однако для возобновления восходящего тренда необходима стабилизация потоков в спотовые ETF и возвращение уверенности институциональных владельцев, которые сейчас занимают выжидательную позицию.

