Биткойн стабилизировался после падения до самого низкого уровня за второй срок Трампа

Биткойн стабилизировался после падения до уровня, близкого к самому низкому с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом, на фоне того, как некоторые аналитики заявили, что резкое падение в выходные подготовило криптовалютные рынки к отскоку, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

К 8:26 утра по нью-йоркскому времени (15:26 по Киеву) крупнейшая криптовалюта выросла на 2% до около 78 000 долларов, ранее опустившись до самого низкого уровня с 7 апреля, когда мировые рынки обвалились после шокирующего заявления Трампа о масштабных торговых пошлинах. Рост произошел после того, как биткойн упал почти на 10% за выходные.

"С технической точки зрения, недавнее падение приближает цену к привлекательным уровням", - сказал Джоэл Крюгер, рыночный стратег LMAX Group. По его словам, биткойн, вероятно, найдет "сильную поддержку", если упадет примерно до 70 000 долларов.

В январе биткойн потерял почти 11%, что стало четвертым подряд месячным падением - самой длинной серией потерь с 2018 года, когда произошел обвал после бума первичных размещений монет (ICO) в 2017 году. Последнее падение произошло на фоне общей нестабильности на рынке: золото продолжило падать в понедельник после крупнейшего обвала за десятилетие в конце прошлой недели.

"Дальнейшее падение ниже максимумов 2021 года в около 70 000 долларов станет серьезным ударом по долгосрочной уверенности", - сказала Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets.

Другие криптовалюты, такие как Ether и Solana, также продемонстрировали умеренный отскок после падения в начале понедельника.

Прокриптовалютная политика Белого дома и резкий рост институционального внедрения в прошлом году подняли биткойн до рекордной цены выше 126 000 долларов, но затем в октябре произошла масштабная распродажа. Оригинальная криптовалюта упала примерно на 40% с момента достижения исторического максимума.

По данным Coinglass, за 24 часа было ликвидировано ставок на покупку на сумму почти 590 миллионов долларов. По мере ухудшения настроений относительно риска более широкие рынки Азии показали снижение в понедельник, тогда как золото и серебро продолжили падение, начавшееся в пятницу. Европейские фондовые рынки в понедельник преимущественно демонстрировали рост.

"В краткосрочной перспективе основные настроения остаются медвежьими. Криптовалюта отслеживает общие рынки активов и не движется изолированно, - сказал Дэмиен Ло, главный инвестиционный директор Ericsenz Capital. - Я ожидаю, что минимум для биткойна составит от 70 000 до 74 000 долларов, а максимум около 90 000 долларов".

Отток средств из ETF

Падение произошло после того, как президент США Дональд Трамп определил Кевина Уорша кандидатом на следующего главу Федеральной резервной системы. Назначение Уорша, который заработал репутацию сторонника жесткой инфляции во время своего пребывания на посту члена совета управляющих ФРС, побудило инвесторов пересмотреть свои ставки на ослабление доллара США после окончания срока полномочий главы ФРС Джерома Пауэлла в мае.

Еще одним фактором давления на биткойн является постоянный отток средств из биржевых фондов (ETF), которые стали одним из главных факторов, влияющих на цену с момента их запуска в январе 2024 года, пишет издание.

На прошлой неделе инвесторы вывели почти 1,5 миллиарда долларов из американских биткойн-ETF, что стало вторым по величине оттоком за неделю. Это завершило самую длинную в истории серию оттоков за месяц.

"Что касается криптовалют, то стабилизация притока средств в ETF является ключевым сигналом, за которым следует следить, - сказал Тимоти Мисир, руководитель отдела исследований в аналитической компании BRN, специализирующейся на цифровых активах. - Без этого ралли, скорее всего, угаснут".

