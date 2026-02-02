Биткойн стабилизировался после падения до самого низкого уровня за второй срок Трампа

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 13857 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 26139 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 52936 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 70274 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 48495 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 48996 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 35517 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51815 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65277 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40694 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
0.9м/с
69%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 19454 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 19952 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 27034 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву11:38 • 13731 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 10682 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 27310 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 20113 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 80661 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 107937 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 84053 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джером Пауэлл
Урсула фон дер Ляйен
Ким Кардашьян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Днепропетровская область
Село
Реклама
УНН Lite
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 34 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 1368 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 4432 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 5782 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 10806 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Биткойн стабилизировался после падения до самого низкого уровня за второй срок Трампа

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Биткойн вырос на 2% до 78 000 долларов после падения на выходных, произошедшего после заявления Трампа о торговых пошлинах. Отток средств из биткойн-ETF и назначение Кевина Уорша кандидатом на пост главы ФРС также повлияли на рынок.

Биткойн стабилизировался после падения до самого низкого уровня за второй срок Трампа

Биткойн стабилизировался после падения до уровня, близкого к самому низкому с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом, на фоне того, как некоторые аналитики заявили, что резкое падение в выходные подготовило криптовалютные рынки к отскоку, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

К 8:26 утра по нью-йоркскому времени (15:26 по Киеву) крупнейшая криптовалюта выросла на 2% до около 78 000 долларов, ранее опустившись до самого низкого уровня с 7 апреля, когда мировые рынки обвалились после шокирующего заявления Трампа о масштабных торговых пошлинах. Рост произошел после того, как биткойн упал почти на 10% за выходные.

"С технической точки зрения, недавнее падение приближает цену к привлекательным уровням", - сказал Джоэл Крюгер, рыночный стратег LMAX Group. По его словам, биткойн, вероятно, найдет "сильную поддержку", если упадет примерно до 70 000 долларов.

В январе биткойн потерял почти 11%, что стало четвертым подряд месячным падением - самой длинной серией потерь с 2018 года, когда произошел обвал после бума первичных размещений монет (ICO) в 2017 году. Последнее падение произошло на фоне общей нестабильности на рынке: золото продолжило падать в понедельник после крупнейшего обвала за десятилетие в конце прошлой недели.

"Дальнейшее падение ниже максимумов 2021 года в около 70 000 долларов станет серьезным ударом по долгосрочной уверенности", - сказала Кэролайн Морон, соучредитель Orbit Markets.

Другие криптовалюты, такие как Ether и Solana, также продемонстрировали умеренный отскок после падения в начале понедельника.

Прокриптовалютная политика Белого дома и резкий рост институционального внедрения в прошлом году подняли биткойн до рекордной цены выше 126 000 долларов, но затем в октябре произошла масштабная распродажа. Оригинальная криптовалюта упала примерно на 40% с момента достижения исторического максимума.

По данным Coinglass, за 24 часа было ликвидировано ставок на покупку на сумму почти 590 миллионов долларов. По мере ухудшения настроений относительно риска более широкие рынки Азии показали снижение в понедельник, тогда как золото и серебро продолжили падение, начавшееся в пятницу. Европейские фондовые рынки в понедельник преимущественно демонстрировали рост.

"В краткосрочной перспективе основные настроения остаются медвежьими. Криптовалюта отслеживает общие рынки активов и не движется изолированно, - сказал Дэмиен Ло, главный инвестиционный директор Ericsenz Capital. - Я ожидаю, что минимум для биткойна составит от 70 000 до 74 000 долларов, а максимум около 90 000 долларов".

Отток средств из ETF

Падение произошло после того, как президент США Дональд Трамп определил Кевина Уорша кандидатом на следующего главу Федеральной резервной системы. Назначение Уорша, который заработал репутацию сторонника жесткой инфляции во время своего пребывания на посту члена совета управляющих ФРС, побудило инвесторов пересмотреть свои ставки на ослабление доллара США после окончания срока полномочий главы ФРС Джерома Пауэлла в мае.

Еще одним фактором давления на биткойн является постоянный отток средств из биржевых фондов (ETF), которые стали одним из главных факторов, влияющих на цену с момента их запуска в январе 2024 года, пишет издание.

На прошлой неделе инвесторы вывели почти 1,5 миллиарда долларов из американских биткойн-ETF, что стало вторым по величине оттоком за неделю. Это завершило самую длинную в истории серию оттоков за месяц.

"Что касается криптовалют, то стабилизация притока средств в ETF является ключевым сигналом, за которым следует следить, - сказал Тимоти Мисир, руководитель отдела исследований в аналитической компании BRN, специализирующейся на цифровых активах. - Без этого ралли, скорее всего, угаснут".

Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж31.01.26, 20:41 • 11388 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Золото
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Биткойн
Ethereum
Дональд Трамп
Соединённые Штаты