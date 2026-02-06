Біткоїн на порозі $60 000 на тлі втечі інвесторів від ризикованих ставок

Біткоїн у п'ятницю досяг 16-місячного мінімуму і протестував ключовий рівень підтримки в 60 000 доларів, на тлі того, як глобальний розпродаж акцій технологічних компаній поглибився і змив ризиковані ставки за всіма класами активів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Найбільша в світі криптовалюта під час волатильних торгів зросла на 1,64% до 64 153,24 доларів, коливаючись між зростанням і падінням після досягнення мінімуму в 60 008,52 доларів раніше під час сесії.

Це стало найнижчим показником з жовтня 2024 року, за місяць до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, після того, як він заявив про намір підтримувати криптовалюти під час передвиборчої кампанії.

"Біткоїн падає з жовтня (2025 року), можливо, варто запитати, чи це був тривожний сигнал, чи просто збіг", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень брокерської компанії Pepperstone у Мельбурні.

"Багато з цих великих, переповнених позицій закриваються дуже і дуже швидко", - зазначив він.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд

Останній раз Ether зріс на 2,4% до $1891,27, після того, як раніше під час сесії опустився до 10-місячного мінімуму в $1751,94.

За даними CoinGecko, світовий криптовалютний ринок втратив близько 2 трильйонів доларів з моменту досягнення піку в $4,379 трильйона на початку жовтня, при цьому більше ніж 1 трильйон доларів було втрачено лише за останній місяць.

Біткоїн, за прогнозами, втратить 16% за тиждень, внаслідок чого його втрати з початку року становитимуть 27%. Тим часом Ether, за прогнозами, знизиться на 17% за тиждень, а втрати з початку року становитимуть 36%.

На настрої щодо криптовалют вплинули останні розпродажі дорогоцінних металів та акцій. Золото та срібло, наприклад, стали більш волатильними в результаті покупок з використанням кредитного плеча та спекулятивних потоків.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg

Доля біткоїну деякий час тісно пов'язана з ширшим технологічним сектором. Ціна мала тенденцію до зростання, особливо на тлі ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту.

"Повернення біткоїну до позначки в 60 000 доларів - це не смерть криптовалют, це розплата для казначейств і фондів, які розглядали біткоїн як односторонній актив без реального контролю ризиків, так само, як ми спостерігали різкі корекції самопроголошених активів-притулків, таких як золото та та срібло, коли кредитне плече та наратив випереджали реальність", - сказав Джошуа Чу, співголова Гонконгської асоціації Web3.

"Ті, хто робив надто великі ставки, надто багато займав або припускав, що ціни тільки зростають, тепер на власному гіркому досвіді дізнаються, що таке реальна волатильність ринку та управління ризиками", - зазначив він.

Криптовалюти зазнавали труднощів протягом кількох місяців після рекордного обвалу в жовтні минулого року, коли біткоїн упав із піку.

Це призвело до охолодження настроїв інвесторів щодо цифрових активів.

Аналітики Deutsche Bank у своєму звіті зазначили, що в січні з американських спотових біткоїн-ETF спостерігався відтік понад 3 мільярди доларів, після відтоку близько 2 мільярдів та 7 мільярдів доларів у грудні та листопаді відповідно.

Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа