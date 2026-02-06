$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 28096 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 31082 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 26785 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 40064 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 75287 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 31182 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29584 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22912 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15633 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15132 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Біткоїн на порозі $60 000 на тлі втечі інвесторів від ризикованих ставок

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Біткоїн впав до 16-місячного мінімуму, протестувавши ключовий рівень підтримки в $60 000. Загальний криптовалютний ринок втратив близько $2 трильйонів з жовтня.

Біткоїн на порозі $60 000 на тлі втечі інвесторів від ризикованих ставок

Біткоїн у п'ятницю досяг 16-місячного мінімуму і протестував ключовий рівень підтримки в 60 000 доларів, на тлі того, як глобальний розпродаж акцій технологічних компаній поглибився і змив ризиковані ставки за всіма класами активів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Найбільша в світі криптовалюта під час волатильних торгів зросла на 1,64% до 64 153,24 доларів, коливаючись між зростанням і падінням після досягнення мінімуму в 60 008,52 доларів раніше під час сесії.

Це стало найнижчим показником з жовтня 2024 року, за місяць до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, після того, як він заявив про намір підтримувати криптовалюти під час передвиборчої кампанії.

"Біткоїн падає з жовтня (2025 року), можливо, варто запитати, чи це був тривожний сигнал, чи просто збіг", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень брокерської компанії Pepperstone у Мельбурні.

"Багато з цих великих, переповнених позицій закриваються дуже і дуже швидко", - зазначив він.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 5185 переглядiв

Останній раз Ether зріс на 2,4% до $1891,27, після того, як раніше під час сесії опустився до 10-місячного мінімуму в $1751,94.

За даними CoinGecko, світовий криптовалютний ринок втратив близько 2 трильйонів доларів з моменту досягнення піку в $4,379 трильйона на початку жовтня, при цьому більше ніж 1 трильйон доларів було втрачено лише за останній місяць.

Біткоїн, за прогнозами, втратить 16% за тиждень, внаслідок чого його втрати з початку року становитимуть 27%. Тим часом Ether, за прогнозами, знизиться на 17% за тиждень, а втрати з початку року становитимуть 36%.

На настрої щодо криптовалют вплинули останні розпродажі дорогоцінних металів та акцій. Золото та срібло, наприклад, стали більш волатильними в результаті покупок з використанням кредитного плеча та спекулятивних потоків.

Золото перегнало біткоїн за волатильністю у найрізкіших коливаннях цін з кризи 2008 року - Bloomberg02.02.26, 16:54 • 2343 перегляди

Доля біткоїну деякий час тісно пов'язана з ширшим технологічним сектором. Ціна мала тенденцію до зростання, особливо на тлі ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту.

"Повернення біткоїну до позначки в 60 000 доларів - це не смерть криптовалют, це розплата для казначейств і фондів, які розглядали біткоїн як односторонній актив без реального контролю ризиків, так само, як ми спостерігали різкі корекції самопроголошених активів-притулків, таких як золото та та срібло, коли кредитне плече та наратив випереджали реальність", - сказав Джошуа Чу, співголова Гонконгської асоціації Web3.

"Ті, хто робив надто великі ставки, надто багато займав або припускав, що ціни тільки зростають, тепер на власному гіркому досвіді дізнаються, що таке реальна волатильність ринку та управління ризиками", - зазначив він.

Криптовалюти зазнавали труднощів протягом кількох місяців після рекордного обвалу в жовтні минулого року, коли біткоїн упав із піку.

Це призвело до охолодження настроїв інвесторів щодо цифрових активів.

Аналітики Deutsche Bank у своєму звіті зазначили, що в січні з американських спотових біткоїн-ETF спостерігався відтік понад 3 мільярди доларів, після відтоку близько 2 мільярдів та 7 мільярдів доларів у грудні та листопаді відповідно.

Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа05.02.26, 16:29 • 2354 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Вибори в США
Золото
Біткойн
Ethereum
Deutsche Bank
Reuters
Дональд Трамп
Гонконг
Сполучені Штати Америки