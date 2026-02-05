Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа

Біткоїн у четвер рухнув нижче 70 000 доларів, і падіння найбільшої у світі криптовалюти не показувало ознак зупинки, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Біткоїн впав на 3,8% до мінімуму в 69 858 доларів, найнижчого рівня з листопада 2024 року, коли республіканець Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, заявивши про свій намір підтримувати криптовалюти під час передвиборчої кампанії.

За тиждень біткоїн уже впав майже на 8%, внаслідок чого його втрати з початку року становили майже 20%. Ether, який упав майже на 2% до 2090 доларів, знизився майже на 30% із початку року.

Останній різкий обвал криптовалют, спричинений, на думку аналітиків, висуненням Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи, через очікування, що він може скоротити баланс ФРС.

Криптовалюти широко розглядаються як бенефіціари великого балансу, оскільки вони зазвичай росли, коли ФРС підживлювала грошові ринки ліквідністю - підтримкою спекулятивних активів, пише видання.

"Ринок побоюється яструба з його боку, - сказав Мануель Віллегас Франческі з дослідницької групи нового покоління в Julius Baer. - Менший баланс не забезпечить жодної підтримки криптовалютам".

За даними CoinGecko, світовий ринок криптовалют втратив майже 1,9 трильйона доларів з моменту досягнення піку в 4,379 трильйона доларів на початку жовтня, при цьому близько 800 мільярдів доларів було втрачено лише за останній місяць. Криптовалюти зазнають труднощів уже кілька місяців після рекордного обвалу в жовтні минулого року, коли біткоїн упав із піку на тлі втрати позицій із використанням кредитного плеча, вказує видання.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд

Це знизило інтерес інвесторів до цифрових активів та зробило ставлення до галузі нестабільним.

"Ми вважаємо, що це ширше зниження головним чином зумовлене масовим виведенням коштів з інституційних ETF. З моменту спаду в жовтні 2025 року з цих фондів щомісяця витікали мільярди доларів", - ідеться в записці для клієнтів аналітиків Deutsche Bank.

Вони додали, що з американських спотових біткоїн-ETF у січні відтік становив понад 3 мільярди доларів, після відтоку близько 2 мільярдів та 7 мільярдів доларів у грудні та листопаді відповідно.

"На наш погляд, цей стійкий розпродаж свідчить про те, що традиційні інвестори втрачають інтерес, і загальний песимізм щодо криптовалют зростає", - заявили аналітики.

Доля біткоїна вже певний час пов'язана з ширшим технологічним сектором. Ціна мала тенденцію до зростання, особливо на тлі ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту.

Обвал світових акцій компаній-розробників програмного забезпечення на цьому тижні прискорив падіння вартості біткоїну, ефіру та інших токенів.

Спостерігачі за ринком починають задаватися питанням, чи це падіння є початком більш різкої корекції.

"Виникають занепокоєння щодо криптомайнерів і того, чи можемо ми розглядати примусову ліквідацію, якщо ціни продовжуватимуть падати, що може призвести до замкненого кола", - сказав у примітці стратег Jefferies Мохіт Кумар.

"Наша думка щодо криптовалюти завжди полягала в тому, що вона не повинна становити більше, ніж дуже невелику частину загального портфеля. Однак це також клас активів, який перебуває у великій власності, особливо роздрібних інвесторів, і тому збільшує загальний ринковий ризик", - вказав він.

Криптотрейдери готуються до падіння біткоїна нижче 65 000 доларів