Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 4914 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 16767 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 41108 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 23063 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 23644 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20001 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13741 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13711 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19793 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30902 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.4м/с
84%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 20307 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 25750 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 26823 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 25518 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 16917 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 41083 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 58995 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 88977 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 88997 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 127521 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 5330 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 12089 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 33303 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 19397 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 19012 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Starlink

Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Біткоїн впав на 3,8% до $69 858, досягнувши найнижчого рівня з листопада 2024 року. За тиждень біткоїн втратив майже 8%, а з початку року - майже 20%.

Біткоїн обвалився нижче $70 000, нівелювавши зростання з моменту перемоги Трампа

Біткоїн у четвер рухнув нижче 70 000 доларів, і падіння найбільшої у світі криптовалюти не показувало ознак зупинки, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Біткоїн впав на 3,8% до мінімуму в 69 858 доларів, найнижчого рівня з листопада 2024 року, коли республіканець Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, заявивши про свій намір підтримувати криптовалюти під час передвиборчої кампанії.

За тиждень біткоїн уже впав майже на 8%, внаслідок чого його втрати з початку року становили майже 20%. Ether, який упав майже на 2% до 2090 доларів, знизився майже на 30% із початку року.

Останній різкий обвал криптовалют, спричинений, на думку аналітиків, висуненням Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи, через очікування, що він може скоротити баланс ФРС.

Криптовалюти широко розглядаються як бенефіціари великого балансу, оскільки вони зазвичай росли, коли ФРС підживлювала грошові ринки ліквідністю - підтримкою спекулятивних активів, пише видання.

"Ринок побоюється яструба з його боку, - сказав Мануель Віллегас Франческі з дослідницької групи нового покоління в Julius Baer. - Менший баланс не забезпечить жодної підтримки криптовалютам".

За даними CoinGecko, світовий ринок криптовалют втратив майже 1,9 трильйона доларів з моменту досягнення піку в 4,379 трильйона доларів на початку жовтня, при цьому близько 800 мільярдів доларів було втрачено лише за останній місяць. Криптовалюти зазнають труднощів уже кілька місяців після рекордного обвалу в жовтні минулого року, коли біткоїн упав із піку на тлі втрати позицій із використанням кредитного плеча, вказує видання.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 5132 перегляди

Це знизило інтерес інвесторів до цифрових активів та зробило ставлення до галузі нестабільним.

"Ми вважаємо, що це ширше зниження головним чином зумовлене масовим виведенням коштів з інституційних ETF. З моменту спаду в жовтні 2025 року з цих фондів щомісяця витікали мільярди доларів", - ідеться в записці для клієнтів аналітиків Deutsche Bank.

Вони додали, що з американських спотових біткоїн-ETF у січні відтік становив понад 3 мільярди доларів, після відтоку близько 2 мільярдів та 7 мільярдів доларів у грудні та листопаді відповідно.

"На наш погляд, цей стійкий розпродаж свідчить про те, що традиційні інвестори втрачають інтерес, і загальний песимізм щодо криптовалют зростає", - заявили аналітики.

Доля біткоїна вже певний час пов'язана з ширшим технологічним сектором. Ціна мала тенденцію до зростання, особливо на тлі ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту.

Обвал світових акцій компаній-розробників програмного забезпечення на цьому тижні прискорив падіння вартості біткоїну, ефіру та інших токенів.

Спостерігачі за ринком починають задаватися питанням, чи це падіння є початком більш різкої корекції.

"Виникають занепокоєння щодо криптомайнерів і того, чи можемо ми розглядати примусову ліквідацію, якщо ціни продовжуватимуть падати, що може призвести до замкненого кола", - сказав у примітці стратег Jefferies Мохіт Кумар.

"Наша думка щодо криптовалюти завжди полягала в тому, що вона не повинна становити більше, ніж дуже невелику частину загального портфеля. Однак це також клас активів, який перебуває у великій власності, особливо роздрібних інвесторів, і тому збільшує загальний ринковий ризик", - вказав він.

Криптотрейдери готуються до падіння біткоїна нижче 65 000 доларів05.02.26, 03:45 • 3600 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнології
Техніка
Вибори в США
Тренд
Федеральна резервна система
Deutsche Bank
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки