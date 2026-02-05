Криптотрейдери готуються до падіння біткоїна нижче 65 000 доларів
Київ • УНН
Криптотрейдери очікують падіння біткоїна нижче $65 000, ймовірність цього оцінюється у 82%. З жовтня минулого року біткоїн втратив 40% вартості, а капіталізація крипторинку скоротилася на 1,5 трильйона доларів.
На криптовалютному ринку посилюються песимістичні настрої: вартість біткоїна опустилася до найнижчого рівня з моменту інавгурації Трампа. Згідно з прогнозами на децентралізованих платформах, цифрова валюта ще не досягла дна і може втратити значну частину своєї нинішньої вартості у найближчі місяці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
На популярній платформі Polymarket імовірність падіння біткоїна до позначки 65 000 доларів протягом 2026 року трейдери наразі оцінюють у 82%. Це означає потенційне зниження ще на 13% від поточного рівня у 73 200 доларів. Більш радикальні прогнози вказують на 60-відсоткову ймовірність обвалу до 55 000 доларів, тоді як віра інвесторів у повернення до 100 000 доларів впала до 54%.
Експерти пов’язують ведмежий тренд із тим, що біткоїн втратив статус "безпечної гавані" та перестав корелювати з традиційними захисними активами.
Аналітики компанії Marex зазначають, що відтік капіталу з крипто-ETF та пробиття ключових ліній підтримки, зафіксоване ще у листопаді 2025 року, підтверджують перехід ринку у фазу тривалої стагнації.
Глобальні втрати та відтік інвесторів
З моменту досягнення історичного максимуму понад 126 000 доларів у жовтні минулого року біткоїн втратив уже 40% своєї вартості. Загальна капіталізація крипторинку скоротилася з 4 трильйонів до 2,5 трильйона доларів. За словами засновника Pantera Capital Дена Морхеда, жовтневий обвал 2025 року став найбільш руйнівним для трейдерів, які використовували кредитне плече, що спричинило масовий вихід гравців з ринку.
Ситуацію погіршує і той факт, що ціна біткоїна вперше з 2023 року впала нижче середньої вартості закупівлі компанії MicroStrategy, найбільшого публічного власника криптовалюти. Це створює додатковий психологічний тиск на інституційних інвесторів, які раніше вважали рівень 75 000-80 000 доларів надійною зоною підтримки.
