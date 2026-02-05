$43.190.22
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Криптотрейдери готуються до падіння біткоїна нижче 65 000 доларів

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Криптотрейдери очікують падіння біткоїна нижче $65 000, ймовірність цього оцінюється у 82%. З жовтня минулого року біткоїн втратив 40% вартості, а капіталізація крипторинку скоротилася на 1,5 трильйона доларів.

Криптотрейдери готуються до падіння біткоїна нижче 65 000 доларів

На криптовалютному ринку посилюються песимістичні настрої: вартість біткоїна опустилася до найнижчого рівня з моменту інавгурації Трампа. Згідно з прогнозами на децентралізованих платформах, цифрова валюта ще не досягла дна і може втратити значну частину своєї нинішньої вартості у найближчі місяці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На популярній платформі Polymarket імовірність падіння біткоїна до позначки 65 000 доларів протягом 2026 року трейдери наразі оцінюють у 82%. Це означає потенційне зниження ще на 13% від поточного рівня у 73 200 доларів. Більш радикальні прогнози вказують на 60-відсоткову ймовірність обвалу до 55 000 доларів, тоді як віра інвесторів у повернення до 100 000 доларів впала до 54%.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 5086 переглядiв

Експерти пов’язують ведмежий тренд із тим, що біткоїн втратив статус "безпечної гавані" та перестав корелювати з традиційними захисними активами.

Аналітики компанії Marex зазначають, що відтік капіталу з крипто-ETF та пробиття ключових ліній підтримки, зафіксоване ще у листопаді 2025 року, підтверджують перехід ринку у фазу тривалої стагнації.

Глобальні втрати та відтік інвесторів

З моменту досягнення історичного максимуму понад 126 000 доларів у жовтні минулого року біткоїн втратив уже 40% своєї вартості. Загальна капіталізація крипторинку скоротилася з 4 трильйонів до 2,5 трильйона доларів. За словами засновника Pantera Capital Дена Морхеда, жовтневий обвал 2025 року став найбільш руйнівним для трейдерів, які використовували кредитне плече, що спричинило масовий вихід гравців з ринку.

Ситуацію погіршує і той факт, що ціна біткоїна вперше з 2023 року впала нижче середньої вартості закупівлі компанії MicroStrategy, найбільшого публічного власника криптовалюти. Це створює додатковий психологічний тиск на інституційних інвесторів, які раніше вважали рівень 75 000-80 000 доларів надійною зоною підтримки.

Біткоїн обвалився до мінімуму з часу перемоги Трампа на виборах04.02.26, 02:53 • 3700 переглядiв

Степан Гафтко

