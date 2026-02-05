Криптотрейдеры готовятся к падению биткоина ниже 65 000 долларов

$43.190.22
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 11297 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 10908 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 11629 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 13835 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15305 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13385 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13021 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19510 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26330 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры
4 февраля, 16:32 • 7120 просмотра
Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине
4 февраля, 16:39 • 4032 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей
4 февраля, 17:19 • 8654 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение
4 февраля, 18:16 • 3784 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ
21:02 • 5500 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15 • 33686 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
3 февраля, 14:37 • 64234 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
3 февраля, 14:17 • 64819 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
3 февраля, 06:30 • 103924 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
2 февраля, 18:38 • 111534 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Иран
Киевская область
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
23:05 • 2206 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
19:58 • 2542 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение
4 февраля, 18:16 • 3790 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей
4 февраля, 17:19 • 8664 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры
4 февраля, 16:32 • 7124 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Сериал

Криптотрейдеры готовятся к падению биткоина ниже 65 000 долларов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Криптотрейдеры ожидают падения биткоина ниже $65 000, вероятность этого оценивается в 82%. С октября прошлого года биткоин потерял 40% стоимости, а капитализация крипторынка сократилась на 1,5 триллиона долларов.

Криптотрейдеры готовятся к падению биткоина ниже 65 000 долларов

На криптовалютном рынке усиливаются пессимистические настроения: стоимость биткоина опустилась до самого низкого уровня с момента инаугурации Трампа. Согласно прогнозам на децентрализованных платформах, цифровая валюта еще не достигла дна и может потерять значительную часть своей нынешней стоимости в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На популярной платформе Polymarket вероятность падения биткоина до отметки 65 000 долларов в течение 2026 года трейдеры сейчас оценивают в 82%. Это означает потенциальное снижение еще на 13% от текущего уровня в 73 200 долларов. Более радикальные прогнозы указывают на 60-процентную вероятность обвала до 55 000 долларов, тогда как вера инвесторов в возвращение к 100 000 долларов упала до 54%.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 5086 просмотров

Эксперты связывают медвежий тренд с тем, что биткоин потерял статус "безопасной гавани" и перестал коррелировать с традиционными защитными активами.

Аналитики компании Marex отмечают, что отток капитала из крипто-ETF и пробитие ключевых линий поддержки, зафиксированное еще в ноябре 2025 года, подтверждают переход рынка в фазу длительной стагнации.

Глобальные потери и отток инвесторов

С момента достижения исторического максимума более 126 000 долларов в октябре прошлого года биткоин потерял уже 40% своей стоимости. Общая капитализация крипторынка сократилась с 4 триллионов до 2,5 триллиона долларов. По словам основателя Pantera Capital Дэна Морхеда, октябрьский обвал 2025 года стал наиболее разрушительным для трейдеров, которые использовали кредитное плечо, что повлекло массовый выход игроков с рынка.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что цена биткоина впервые с 2023 года упала ниже средней стоимости закупки компании MicroStrategy, крупнейшего публичного владельца криптовалюты. Это создает дополнительное психологическое давление на институциональных инвесторов, которые ранее считали уровень 75 000-80 000 долларов надежной зоной поддержки.

Биткойн обвалился до минимума со времени победы Трампа на выборах04.02.26, 02:53 • 3696 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаФинансы
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп