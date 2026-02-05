Криптотрейдеры готовятся к падению биткоина ниже 65 000 долларов

На криптовалютном рынке усиливаются пессимистические настроения: стоимость биткоина опустилась до самого низкого уровня с момента инаугурации Трампа. Согласно прогнозам на децентрализованных платформах, цифровая валюта еще не достигла дна и может потерять значительную часть своей нынешней стоимости в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На популярной платформе Polymarket вероятность падения биткоина до отметки 65 000 долларов в течение 2026 года трейдеры сейчас оценивают в 82%. Это означает потенциальное снижение еще на 13% от текущего уровня в 73 200 долларов. Более радикальные прогнозы указывают на 60-процентную вероятность обвала до 55 000 долларов, тогда как вера инвесторов в возвращение к 100 000 долларов упала до 54%.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд

Эксперты связывают медвежий тренд с тем, что биткоин потерял статус "безопасной гавани" и перестал коррелировать с традиционными защитными активами.

Аналитики компании Marex отмечают, что отток капитала из крипто-ETF и пробитие ключевых линий поддержки, зафиксированное еще в ноябре 2025 года, подтверждают переход рынка в фазу длительной стагнации.

Глобальные потери и отток инвесторов

С момента достижения исторического максимума более 126 000 долларов в октябре прошлого года биткоин потерял уже 40% своей стоимости. Общая капитализация крипторынка сократилась с 4 триллионов до 2,5 триллиона долларов. По словам основателя Pantera Capital Дэна Морхеда, октябрьский обвал 2025 года стал наиболее разрушительным для трейдеров, которые использовали кредитное плечо, что повлекло массовый выход игроков с рынка.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что цена биткоина впервые с 2023 года упала ниже средней стоимости закупки компании MicroStrategy, крупнейшего публичного владельца криптовалюты. Это создает дополнительное психологическое давление на институциональных инвесторов, которые ранее считали уровень 75 000-80 000 долларов надежной зоной поддержки.

