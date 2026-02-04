Биткойн обвалился до минимума со времени победы Трампа на выборах

Стоимость биткоина упала до самой низкой отметки с момента возвращения Дональда Трампа к власти, нивелировав весь прирост, зафиксированный после победы крипто-лояльного президента США. Ведущий цифровой актив продолжает длительное четырехмесячное падение, опустившись ниже психологической отметки, наблюдавшейся еще в начале апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник цена биткоина зафиксировала падение на 7%, достигнув отметки 72 877 долларов, что является самым низким показателем с 6 ноября 2024 года. Аналитики связывают этот обвал с массовой ликвидацией позиций трейдеров, которые надеялись на быстрое восстановление рынка. В целом с момента достижения исторического максимума в октябре прошлого года актив обесценился примерно на 40%.

Многие трейдеры пытались купить акции на спаде, делая ставку на восстановление выше 80 000 долларов. Поскольку Bitcoin падает, многие из этих позиций были ликвидированы, что оказывало давление на цены - сказал Бохан Цзян, старший трейдер деривативов в FalconX.

Факторы нестабильности и геополитические риски

Резкое снижение курса происходит на фоне глобальной рыночной турбулентности и опасений из-за тарифной политики Белого дома. Волна ликвидаций, спровоцированная заявлениями Трампа относительно новых пошлин, уничтожила миллиарды долларов в токенах с использованием кредитного плеча, от чего крипторынок не может оправиться до сих пор. На ситуацию также влияет отступление индекса S&P 500 от рекордных значений и рост цен на нефть из-за геополитических рисков.

Несмотря на институциональное внедрение криптовалют, рынок остается уязвимым к непредсказуемым политическим решениям. Сейчас стоимость актива несколько стабилизировалась на уровне 76 000 долларов, однако общее падение за текущий год уже составляет почти 14%.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд