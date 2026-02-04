$42.970.16
ukenru
22:15 • 4178 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
19:39 • 10435 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 13219 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 15116 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 16411 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13535 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 21694 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 30037 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16906 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24679 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Биткойн обвалился до минимума со времени победы Трампа на выборах

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Стоимость биткойна упала до самой низкой отметки с момента возвращения Дональда Трампа к власти. Цена биткойна зафиксировала падение на 7%, достигнув отметки 72 877 долларов.

Биткойн обвалился до минимума со времени победы Трампа на выборах

Стоимость биткоина упала до самой низкой отметки с момента возвращения Дональда Трампа к власти, нивелировав весь прирост, зафиксированный после победы крипто-лояльного президента США. Ведущий цифровой актив продолжает длительное четырехмесячное падение, опустившись ниже психологической отметки, наблюдавшейся еще в начале апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник цена биткоина зафиксировала падение на 7%, достигнув отметки 72 877 долларов, что является самым низким показателем с 6 ноября 2024 года. Аналитики связывают этот обвал с массовой ликвидацией позиций трейдеров, которые надеялись на быстрое восстановление рынка. В целом с момента достижения исторического максимума в октябре прошлого года актив обесценился примерно на 40%.

Фондовый рынок США восстановился на фоне резкого падения цен на золото и серебро03.02.26, 02:13 • 4396 просмотров

Многие трейдеры пытались купить акции на спаде, делая ставку на восстановление выше 80 000 долларов. Поскольку Bitcoin падает, многие из этих позиций были ликвидированы, что оказывало давление на цены

- сказал Бохан Цзян, старший трейдер деривативов в FalconX.

Факторы нестабильности и геополитические риски

Резкое снижение курса происходит на фоне глобальной рыночной турбулентности и опасений из-за тарифной политики Белого дома. Волна ликвидаций, спровоцированная заявлениями Трампа относительно новых пошлин, уничтожила миллиарды долларов в токенах с использованием кредитного плеча, от чего крипторынок не может оправиться до сих пор. На ситуацию также влияет отступление индекса S&P 500 от рекордных значений и рост цен на нефть из-за геополитических рисков.

Несмотря на институциональное внедрение криптовалют, рынок остается уязвимым к непредсказуемым политическим решениям. Сейчас стоимость актива несколько стабилизировалась на уровне 76 000 долларов, однако общее падение за текущий год уже составляет почти 14%.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 4786 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаТехнологии
Санкции
Выборы в США
Биткойн
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп