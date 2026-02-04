Биткойн обвалился до минимума со времени победы Трампа на выборах
Стоимость биткойна упала до самой низкой отметки с момента возвращения Дональда Трампа к власти. Цена биткойна зафиксировала падение на 7%, достигнув отметки 72 877 долларов.
Стоимость биткоина упала до самой низкой отметки с момента возвращения Дональда Трампа к власти, нивелировав весь прирост, зафиксированный после победы крипто-лояльного президента США. Ведущий цифровой актив продолжает длительное четырехмесячное падение, опустившись ниже психологической отметки, наблюдавшейся еще в начале апреля 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Во вторник цена биткоина зафиксировала падение на 7%, достигнув отметки 72 877 долларов, что является самым низким показателем с 6 ноября 2024 года. Аналитики связывают этот обвал с массовой ликвидацией позиций трейдеров, которые надеялись на быстрое восстановление рынка. В целом с момента достижения исторического максимума в октябре прошлого года актив обесценился примерно на 40%.
Многие трейдеры пытались купить акции на спаде, делая ставку на восстановление выше 80 000 долларов. Поскольку Bitcoin падает, многие из этих позиций были ликвидированы, что оказывало давление на цены
Факторы нестабильности и геополитические риски
Резкое снижение курса происходит на фоне глобальной рыночной турбулентности и опасений из-за тарифной политики Белого дома. Волна ликвидаций, спровоцированная заявлениями Трампа относительно новых пошлин, уничтожила миллиарды долларов в токенах с использованием кредитного плеча, от чего крипторынок не может оправиться до сих пор. На ситуацию также влияет отступление индекса S&P 500 от рекордных значений и рост цен на нефть из-за геополитических рисков.
Несмотря на институциональное внедрение криптовалют, рынок остается уязвимым к непредсказуемым политическим решениям. Сейчас стоимость актива несколько стабилизировалась на уровне 76 000 долларов, однако общее падение за текущий год уже составляет почти 14%.
