Біткоїн обвалився до мінімуму з часу перемоги Трампа на виборах

Вартість біткоїна впала до найнижчої позначки з моменту повернення Дональда Трампа до влади, нівелювавши весь приріст, зафіксований після перемоги крипто-лояльного президента США. Провідний цифровий актив продовжує тривале чотиримісячне падіння, опустившись нижче психологічної межі, що спостерігалася ще на початку квітня 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок ціна біткоїна зафіксувала падіння на 7%, досягнувши позначки 72 877 доларів, що є найнижчим показником з 6 листопада 2024 року. Аналітики пов'язують цей обвал із масовою ліквідацією позицій трейдерів, які сподівалися на швидке відновлення ринку. Загалом з моменту досягнення історичного максимуму в жовтні минулого року актив знецінився приблизно на 40%.

Фондовий ринок США відновився на тлі різкого падіння цін на золото та срібло

Багато трейдерів намагалися купити акції на спаді, роблячи ставку на відновлення вище 80 000 доларів. Оскільки Bitcoin падає, багато з цих позицій були ліквідовані, що чинило тиск на ціни - сказав Бохан Цзян, старший трейдер деривативів у FalconX.

Фактори нестабільності та геополітичні ризики

Різке зниження курсу відбувається на тлі глобальної ринкової турбулентності та побоювань через тарифну політику Білого дому. Хвиля ліквідацій, спровокована заявами Трампа щодо нових мит, знищила мільярди доларів у токенах з використанням кредитного плеча, від чого крипторинок не може оговтатися досі. На ситуацію також впливає відступ індексу S&P 500 від рекордних значень та зростання цін на нафту через геополітичні ризики.

Попри інституційне впровадження криптовалют, ринок залишається вразливим до непередбачуваних політичних рішень. Зараз вартість активу дещо стабілізувалася на рівні 76 000 доларів, проте загальне падіння за поточний рік уже становить майже 14%.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд