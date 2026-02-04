$42.970.16
22:15
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
19:39
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Instagram

Біткоїн обвалився до мінімуму з часу перемоги Трампа на виборах

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Вартість біткоїна впала до найнижчої позначки з моменту повернення Дональда Трампа до влади. Ціна біткоїна зафіксувала падіння на 7%, досягнувши позначки 72 877 доларів.

Біткоїн обвалився до мінімуму з часу перемоги Трампа на виборах

Вартість біткоїна впала до найнижчої позначки з моменту повернення Дональда Трампа до влади, нівелювавши весь приріст, зафіксований після перемоги крипто-лояльного президента США. Провідний цифровий актив продовжує тривале чотиримісячне падіння, опустившись нижче психологічної межі, що спостерігалася ще на початку квітня 2025 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок ціна біткоїна зафіксувала падіння на 7%, досягнувши позначки 72 877 доларів, що є найнижчим показником з 6 листопада 2024 року. Аналітики пов'язують цей обвал із масовою ліквідацією позицій трейдерів, які сподівалися на швидке відновлення ринку. Загалом з моменту досягнення історичного максимуму в жовтні минулого року актив знецінився приблизно на 40%.

Фондовий ринок США відновився на тлі різкого падіння цін на золото та срібло03.02.26, 02:13 • 4392 перегляди

Багато трейдерів намагалися купити акції на спаді, роблячи ставку на відновлення вище 80 000 доларів. Оскільки Bitcoin падає, багато з цих позицій були ліквідовані, що чинило тиск на ціни

- сказав Бохан Цзян, старший трейдер деривативів у FalconX.

Фактори нестабільності та геополітичні ризики

Різке зниження курсу відбувається на тлі глобальної ринкової турбулентності та побоювань через тарифну політику Білого дому. Хвиля ліквідацій, спровокована заявами Трампа щодо нових мит, знищила мільярди доларів у токенах з використанням кредитного плеча, від чого крипторинок не може оговтатися досі. На ситуацію також впливає відступ індексу S&P 500 від рекордних значень та зростання цін на нафту через геополітичні ризики.

Попри інституційне впровадження криптовалют, ринок залишається вразливим до непередбачуваних політичних рішень. Зараз вартість активу дещо стабілізувалася на рівні 76 000 доларів, проте загальне падіння за поточний рік уже становить майже 14%.

Волатильність крипторинку призвела до ліквідації біткоїнів на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 4776 переглядiв

Степан Гафтко

