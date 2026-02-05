Биткойн обвалился ниже $70 000, нивелировав рост с момента победы Трампа

Биткойн в четверг рухнул ниже 70 000 долларов, и падение крупнейшей в мире криптовалюты не показывало признаков остановки, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Биткойн упал на 3,8% до минимума в 69 858 долларов, самого низкого уровня с ноября 2024 года, когда республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, заявив о своем намерении поддерживать криптовалюты во время предвыборной кампании.

За неделю биткойн уже упал почти на 8%, в результате чего его потери с начала года составили почти 20%. Ether, который упал почти на 2% до 2090 долларов, снизился почти на 30% с начала года.

Последний резкий обвал криптовалют, вызванный, по мнению аналитиков, выдвижением Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы, из-за ожиданий, что он может сократить баланс ФРС.

Криптовалюты широко рассматриваются как бенефициары большого баланса, поскольку они обычно росли, когда ФРС подпитывала денежные рынки ликвидностью - поддержкой спекулятивных активов, пишет издание.

"Рынок опасается ястреба с его стороны, - сказал Мануэль Виллегас Франчески из исследовательской группы нового поколения в Julius Baer. - Меньший баланс не обеспечит никакой поддержки криптовалютам".

По данным CoinGecko, мировой рынок криптовалют потерял почти 1,9 триллиона долларов с момента достижения пика в 4,379 триллиона долларов в начале октября, при этом около 800 миллиардов долларов было потеряно только за последний месяц. Криптовалюты испытывают трудности уже несколько месяцев после рекордного обвала в октябре прошлого года, когда биткойн упал с пика на фоне потери позиций с использованием кредитного плеча, указывает издание.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд

Это снизило интерес инвесторов к цифровым активам и сделало отношение к отрасли нестабильным.

"Мы считаем, что это более широкое снижение главным образом обусловлено массовым выводом средств из институциональных ETF. С момента спада в октябре 2025 года из этих фондов ежемесячно вытекали миллиарды долларов", - говорится в записке для клиентов аналитиков Deutsche Bank.

Они добавили, что из американских спотовых биткойн-ETF в январе отток составил более 3 миллиардов долларов, после оттока около 2 миллиардов и 7 миллиардов долларов в декабре и ноябре соответственно.

"На наш взгляд, эта устойчивая распродажа свидетельствует о том, что традиционные инвесторы теряют интерес, и общий пессимизм в отношении криптовалют растет", - заявили аналитики.

Судьба биткойна уже некоторое время связана с более широким технологическим сектором. Цена имела тенденцию к росту, особенно на фоне энтузиазма инвесторов в отношении искусственного интеллекта.

Обвал мировых акций компаний-разработчиков программного обеспечения на этой неделе ускорил падение стоимости биткойна, эфира и других токенов.

Наблюдатели за рынком начинают задаваться вопросом, является ли это падение началом более резкой коррекции.

"Возникают опасения по поводу криптомайнеров и того, можем ли мы рассматривать принудительную ликвидацию, если цены будут продолжать падать, что может привести к замкнутому кругу", - сказал в примечании стратег Jefferies Мохит Кумар.

"Наше мнение относительно криптовалюты всегда заключалось в том, что она не должна составлять более чем очень небольшую часть общего портфеля. Однако это также класс активов, который находится в большой собственности, особенно розничных инвесторов, и поэтому увеличивает общий рыночный риск", - указал он.

Криптотрейдеры готовятся к падению биткоина ниже 65 000 долларов