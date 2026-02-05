Биткойн обвалился ниже $70 000, нивелировав рост с момента победы Трампа

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 5000 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 16908 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 41336 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 23176 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 23736 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 20043 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13764 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13713 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19795 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30907 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.4м/с
84%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 20307 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 25750 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 26823 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 25518 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 16917 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 41336 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 59095 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 89074 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 89089 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 127612 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 5380 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 12118 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 33383 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 19422 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 19035 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Старлинк

Биткойн обвалился ниже $70 000, нивелировав рост с момента победы Трампа

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Биткойн упал на 3,8% до $69 858, достигнув самого низкого уровня с ноября 2024 года. За неделю биткойн потерял почти 8%, а с начала года — почти 20%.

Биткойн обвалился ниже $70 000, нивелировав рост с момента победы Трампа

Биткойн в четверг рухнул ниже 70 000 долларов, и падение крупнейшей в мире криптовалюты не показывало признаков остановки, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Биткойн упал на 3,8% до минимума в 69 858 долларов, самого низкого уровня с ноября 2024 года, когда республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, заявив о своем намерении поддерживать криптовалюты во время предвыборной кампании.

За неделю биткойн уже упал почти на 8%, в результате чего его потери с начала года составили почти 20%. Ether, который упал почти на 2% до 2090 долларов, снизился почти на 30% с начала года.

Последний резкий обвал криптовалют, вызванный, по мнению аналитиков, выдвижением Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы, из-за ожиданий, что он может сократить баланс ФРС.

Криптовалюты широко рассматриваются как бенефициары большого баланса, поскольку они обычно росли, когда ФРС подпитывала денежные рынки ликвидностью - поддержкой спекулятивных активов, пишет издание.

"Рынок опасается ястреба с его стороны, - сказал Мануэль Виллегас Франчески из исследовательской группы нового поколения в Julius Baer. - Меньший баланс не обеспечит никакой поддержки криптовалютам".

По данным CoinGecko, мировой рынок криптовалют потерял почти 1,9 триллиона долларов с момента достижения пика в 4,379 триллиона долларов в начале октября, при этом около 800 миллиардов долларов было потеряно только за последний месяц. Криптовалюты испытывают трудности уже несколько месяцев после рекордного обвала в октябре прошлого года, когда биткойн упал с пика на фоне потери позиций с использованием кредитного плеча, указывает издание.

Волатильность крипторынка привела к ликвидации биткоинов на $2,5 млрд03.02.26, 08:25 • 5132 просмотра

Это снизило интерес инвесторов к цифровым активам и сделало отношение к отрасли нестабильным.

"Мы считаем, что это более широкое снижение главным образом обусловлено массовым выводом средств из институциональных ETF. С момента спада в октябре 2025 года из этих фондов ежемесячно вытекали миллиарды долларов", - говорится в записке для клиентов аналитиков Deutsche Bank.

Они добавили, что из американских спотовых биткойн-ETF в январе отток составил более 3 миллиардов долларов, после оттока около 2 миллиардов и 7 миллиардов долларов в декабре и ноябре соответственно.

"На наш взгляд, эта устойчивая распродажа свидетельствует о том, что традиционные инвесторы теряют интерес, и общий пессимизм в отношении криптовалют растет", - заявили аналитики.

Судьба биткойна уже некоторое время связана с более широким технологическим сектором. Цена имела тенденцию к росту, особенно на фоне энтузиазма инвесторов в отношении искусственного интеллекта.

Обвал мировых акций компаний-разработчиков программного обеспечения на этой неделе ускорил падение стоимости биткойна, эфира и других токенов.

Наблюдатели за рынком начинают задаваться вопросом, является ли это падение началом более резкой коррекции.

"Возникают опасения по поводу криптомайнеров и того, можем ли мы рассматривать принудительную ликвидацию, если цены будут продолжать падать, что может привести к замкнутому кругу", - сказал в примечании стратег Jefferies Мохит Кумар.

"Наше мнение относительно криптовалюты всегда заключалось в том, что она не должна составлять более чем очень небольшую часть общего портфеля. Однако это также класс активов, который находится в большой собственности, особенно розничных инвесторов, и поэтому увеличивает общий рыночный риск", - указал он.

Криптотрейдеры готовятся к падению биткоина ниже 65 000 долларов05.02.26, 03:45 • 3600 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
Техника
Выборы в США
Тренд
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Дональд Трамп
Соединённые Штаты