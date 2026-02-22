$43.270.00
19:57 • 1860 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
19:22 • 5830 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 16761 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 24221 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 26573 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 41622 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 49184 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 40184 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 64861 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 68723 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
У Вероні перед церемонією закриття Олімпіади мітингувальники влаштували протест

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Перед церемонією закриття Олімпіади у Вероні пройшла демонстрація проти "нестійкого" та "кривавого" заходу. Протестувальники висловили невдоволення економічними, екологічними та політичними наслідками зимових Ігор.

У Вероні перед церемонією закриття Олімпіади мітингувальники влаштували протест

У Вероні перед церемонією закриття пройшла демонстрація, учасники якої виступили проти, за їхніми словами, "нестійкого" та "кривавого" заходу, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Марш, який отримав назву "Олімпіада — ні, дякую", був покликаний висловити протест проти економічних, екологічних та політичних наслідків зимових Ігор.

"Ми тут, тому що вважаємо, що ці Олімпійські ігри лицемірні, нестійкі і до того ж криваві", - заявив Філіппо Коменчині.

Голова МЗС назвав "моментом ганьби" рішення МОК про дискваліфікацію Гераскевича за "шолом пам'яті"12.02.26, 11:40 • 3187 переглядiв

Організатори Олімпійських ігор пообіцяли, що практично вся електроенергія, необхідна для проведення ігор, буде екологічно чистою від освітлення спортивних споруд до виробництва снігу.

Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади08.02.26, 14:07 • 8033 перегляди

Антоніна Туманова

СпортСвітОлімпіада
Електроенергія
Ассошіейтед Прес