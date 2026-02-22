У Вероні перед церемонією закриття Олімпіади мітингувальники влаштували протест
Київ • УНН
Перед церемонією закриття Олімпіади у Вероні пройшла демонстрація проти "нестійкого" та "кривавого" заходу. Протестувальники висловили невдоволення економічними, екологічними та політичними наслідками зимових Ігор.
Деталі
Марш, який отримав назву "Олімпіада — ні, дякую", був покликаний висловити протест проти економічних, екологічних та політичних наслідків зимових Ігор.
"Ми тут, тому що вважаємо, що ці Олімпійські ігри лицемірні, нестійкі і до того ж криваві", - заявив Філіппо Коменчині.
Організатори Олімпійських ігор пообіцяли, що практично вся електроенергія, необхідна для проведення ігор, буде екологічно чистою від освітлення спортивних споруд до виробництва снігу.
