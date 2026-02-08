$43.140.00
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 19384 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 33398 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 32142 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 37291 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30223 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 28015 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38466 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49259 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45935 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Джорджа Мелоні підтримала правоохоронців після сутичок з протестувальниками біля місця проведення зимових Олімпійських ігор. Вона засудила дії "ворогів Італії", які влаштовують демонстрації та перерізають залізничні кабелі.

Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи сутички з протестувальниками біля місця проведення зимових Олімпійських ігор, висловила солідарність з правоохоронними органами. Про це вона написала у Facebook, пише УНН.

Деталі

Очільниця уряду заявила, що тисячі італійців у ці дні старанно працюють, щоб забезпечити безперебійне проведення Олімпійських ігор. Багато хто робить це як волонтери, бо хочуть, щоб їхня країна справила гарне враження, щоб нею захоплювалися і поважали.

А є вони: вороги Італії та італійців, які влаштовують демонстрації проти Олімпійських ігор, транслюючи ці кадри по телебаченню по всьому світу

- заявила Мелоні.

Посадовиця згадала, що є й такі, хто перерізає залізничні кабелі, щоб поїзди не могли відправлятися.

"Ще раз висловлюємо солідарність із поліцією, містом Міланом та всіма тими, чия робота буде підірвана цими бандами злочинців", – резюмувала вона.

Нагадаємо

У Мілані тисячі протестувальників вийшли проти Зимових Олімпійських ігор-2026, що спричинило сутички з поліцією. Демонстранти висловлюють невдоволення екологічними наслідками та зростанням цін на житло.

Саботаж на залізниці Італії в перший день Олімпіади-2026: влада заявляє про атаку на країну, не виключається "слід рф"07.02.26, 19:02 • 4152 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Джорджа Мелоні
Мілан
Італія