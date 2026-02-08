Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади
Київ • УНН
Джорджа Мелоні підтримала правоохоронців після сутичок з протестувальниками біля місця проведення зимових Олімпійських ігор. Вона засудила дії "ворогів Італії", які влаштовують демонстрації та перерізають залізничні кабелі.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи сутички з протестувальниками біля місця проведення зимових Олімпійських ігор, висловила солідарність з правоохоронними органами. Про це вона написала у Facebook, пише УНН.
Деталі
Очільниця уряду заявила, що тисячі італійців у ці дні старанно працюють, щоб забезпечити безперебійне проведення Олімпійських ігор. Багато хто робить це як волонтери, бо хочуть, щоб їхня країна справила гарне враження, щоб нею захоплювалися і поважали.
А є вони: вороги Італії та італійців, які влаштовують демонстрації проти Олімпійських ігор, транслюючи ці кадри по телебаченню по всьому світу
Посадовиця згадала, що є й такі, хто перерізає залізничні кабелі, щоб поїзди не могли відправлятися.
"Ще раз висловлюємо солідарність із поліцією, містом Міланом та всіма тими, чия робота буде підірвана цими бандами злочинців", – резюмувала вона.
Нагадаємо
У Мілані тисячі протестувальників вийшли проти Зимових Олімпійських ігор-2026, що спричинило сутички з поліцією. Демонстранти висловлюють невдоволення екологічними наслідками та зростанням цін на житло.
