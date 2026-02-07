$43.140.00
17:17 • 2008 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго
13:35 • 9762 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 15319 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 15618 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 20576 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 33403 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 45662 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 40403 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31227 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 45187 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У Мілані тисячі протестувальників вийшли проти Зимових Олімпійських ігор-2026, що спричинило сутички з поліцією. Демонстранти висловлюють невдоволення екологічними наслідками та зростанням цін на житло.

У суботу вулиці Мілана охопили масові акції протесту, спрямовані проти проведення Зимових Олімпійських ігор. Тисячі демонстрантів вийшли на марш, висловлюючи невдоволення соціальною та екологічною ціною масштабного спортивного заходу, що призвело до запеклих сутичок із правоохоронцями. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Акція протесту, що розпочалася як мирна хода, швидко переросла у протистояння. Деякі учасники почали запускати піротехніку в бік оточення, змусивши поліцію застосувати водомети для розгону натовпу. Враховуючи досвід минулих вихідних у Турині, де під час подібних заворушень постраждали понад 100 офіцерів, поліція Мілана перебувала у стані підвищеної готовності.

В Мілані відгриміла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-202607.02.26, 03:13 • 5772 перегляди

Місцева влада задіяла додаткові підрозділи для охорони олімпійських об'єктів та центральних площ міста. Попри спроби правоохоронців стабілізувати ситуацію, напруженість у місті залишається високою, а активісти заявляють про намір продовжувати протести протягом усього періоду проведення Ігор.

Екологічна криза та житлові проблеми

Протестувальники висунули низку звинувачень на адресу організаторів Олімпіади. На плакатах, розгорнутих у центрі Мілана, критикували масову вирубку дерев для будівництва трас та використання величезної кількості штучного снігу, що шкодить екосистемі регіону.

Ігри більше не є стійкими з екологічної та соціальної точки зору

– заявила одна з учасниць акції у коментарі для AFP.

Окрім екології, мешканці Мілана обурені загостренням житлового кризу. Активісти стверджують, що Олімпіада спровокувала різке зростання цін на оренду та виселення людей заради облаштування туристичної інфраструктури. Наразі організаційний комітет Ігор не надав офіційної відповіді на вимоги протестувальників, наголошуючи на важливості змагань для економіки Італії.

Саботаж на залізниці Італії в перший день Олімпіади-2026: влада заявляє про атаку на країну, не виключається "слід рф"07.02.26, 19:02 • 1854 перегляди

Степан Гафтко

