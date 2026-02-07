Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр
В Милане тысячи протестующих вышли против Зимних Олимпийских игр-2026, что привело к столкновениям с полицией. Демонстранты выражают недовольство экологическими последствиями и ростом цен на жилье.
В субботу улицы Милана охватили массовые акции протеста, направленные против проведения Зимних Олимпийских игр. Тысячи демонстрантов вышли на марш, выражая недовольство социальной и экологической ценой масштабного спортивного мероприятия, что привело к ожесточенным столкновениям с правоохранителями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Акция протеста, начавшаяся как мирное шествие, быстро переросла в противостояние. Некоторые участники начали запускать пиротехнику в сторону оцепления, вынудив полицию применить водометы для разгона толпы. Учитывая опыт прошлых выходных в Турине, где во время подобных беспорядков пострадали более 100 офицеров, полиция Милана находилась в состоянии повышенной готовности.
Местные власти задействовали дополнительные подразделения для охраны олимпийских объектов и центральных площадей города. Несмотря на попытки правоохранителей стабилизировать ситуацию, напряженность в городе остается высокой, а активисты заявляют о намерении продолжать протесты на протяжении всего периода проведения Игр.
Экологический кризис и жилищные проблемы
Протестующие выдвинули ряд обвинений в адрес организаторов Олимпиады. На плакатах, развернутых в центре Милана, критиковали массовую вырубку деревьев для строительства трасс и использование огромного количества искусственного снега, что вредит экосистеме региона.
Игры больше не являются устойчивыми с экологической и социальной точки зрения
Помимо экологии, жители Милана возмущены обострением жилищного кризиса. Активисты утверждают, что Олимпиада спровоцировала резкий рост цен на аренду и выселение людей ради обустройства туристической инфраструктуры. В настоящее время организационный комитет Игр не предоставил официального ответа на требования протестующих, подчеркивая важность соревнований для экономики Италии.
