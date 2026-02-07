Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр

$43.140.00
ukenru
13:35 • 9564 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 15228 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 15559 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 20527 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 33369 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 45624 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 40360 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31209 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45143 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 16195 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 45143 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 40745 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 42831 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 54938 просмотра
Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Милане тысячи протестующих вышли против Зимних Олимпийских игр-2026, что привело к столкновениям с полицией. Демонстранты выражают недовольство экологическими последствиями и ростом цен на жилье.

Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр

В субботу улицы Милана охватили массовые акции протеста, направленные против проведения Зимних Олимпийских игр. Тысячи демонстрантов вышли на марш, выражая недовольство социальной и экологической ценой масштабного спортивного мероприятия, что привело к ожесточенным столкновениям с правоохранителями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Акция протеста, начавшаяся как мирное шествие, быстро переросла в противостояние. Некоторые участники начали запускать пиротехнику в сторону оцепления, вынудив полицию применить водометы для разгона толпы. Учитывая опыт прошлых выходных в Турине, где во время подобных беспорядков пострадали более 100 офицеров, полиция Милана находилась в состоянии повышенной готовности.

В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-202607.02.26, 03:13 • 5764 просмотра

Местные власти задействовали дополнительные подразделения для охраны олимпийских объектов и центральных площадей города. Несмотря на попытки правоохранителей стабилизировать ситуацию, напряженность в городе остается высокой, а активисты заявляют о намерении продолжать протесты на протяжении всего периода проведения Игр.

Экологический кризис и жилищные проблемы

Протестующие выдвинули ряд обвинений в адрес организаторов Олимпиады. На плакатах, развернутых в центре Милана, критиковали массовую вырубку деревьев для строительства трасс и использование огромного количества искусственного снега, что вредит экосистеме региона.

Игры больше не являются устойчивыми с экологической и социальной точки зрения

– заявила одна из участниц акции в комментарии для AFP.

Помимо экологии, жители Милана возмущены обострением жилищного кризиса. Активисты утверждают, что Олимпиада спровоцировала резкий рост цен на аренду и выселение людей ради обустройства туристической инфраструктуры. В настоящее время организационный комитет Игр не предоставил официального ответа на требования протестующих, подчеркивая важность соревнований для экономики Италии.

Саботаж на железной дороге Италии в первый день Олимпиады-2026: власти заявляют об атаке на страну, не исключается "след РФ"07.02.26, 19:02 • 1820 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Недвижимость
Столкновения
Reuters
Милан
Италия