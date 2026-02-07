Саботаж на железной дороге Италии в первый день Олимпиады-2026: власти заявляют об атаке на страну, не исключается "след РФ"

$43.140.00
13:35 • 6576 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 12231 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 13153 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 18174 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 31514 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 44528 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 39147 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30859 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 43282 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 16060 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзивы
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены
7 февраля, 07:23
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС
7 февраля, 07:29
Ситуация на границе Украины с Молдовой: пропуск грузовиков возобновлен
7 февраля, 07:47
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго
7 февраля, 08:31
Билецкий: Возвращение 200 тысяч военных из СОЧ изменило бы ситуацию на фронте на 180 градусов
7 февраля, 09:54
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Игорь Гарбарук
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Винницкая область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46
Саботаж на железной дороге Италии в первый день Олимпиады-2026: власти заявляют об атаке на страну, не исключается "след РФ"

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Министр инфраструктуры Италии назвал серию инцидентов на железной дороге преднамеренным саботажем и прямой атакой на государство. Правоохранители расследуют деятельность анархистских группировок и не исключают внешнего вмешательства.

Саботаж на железной дороге Италии в первый день Олимпиады-2026: власти заявляют об атаке на страну, не исключается "след РФ"

7 февраля первый полный день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо начался с масштабного транспортного коллапса. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини официально назвал серию инцидентов на железной дороге преднамеренным саботажем и прямой атакой на государство. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали скоординировано в нескольких локациях одновременно. Вблизи Болоньи, которая является ключевым транспортным узлом между севером и югом страны, были преднамеренно перерезаны электрические кабели в подземных коммуникациях. Кроме этого, на одной из железнодорожных стрелок обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, а в районе города Пезаро произошел пожар на подстанции, питающей железнодорожные пути.

В Олимпийской деревне Милана накануне Игр-2026 разрушили около 70 душевых
05.02.26, 21:45

В результате этих действий задержки скоростных поездов Frecciarossa, а также междугородних и региональных сообщений достигли более двух часов. Масштабные перебои затронули тысячи пассажиров, в том числе болельщиков, направлявшихся на олимпийские объекты.

Если подтвердится, что это была преднамеренная атака в первый день Олимпиады, то можно констатировать: кто-то очень желает Италии зла

– заявил Сальвини.

российский след и анархистские группы

Расследование инцидентов поручено антитеррористическому подразделению Digos. Основной версией сейчас является деятельность анархистских группировок, чей почерк напоминает подобные акты саботажа во время летней Олимпиады-2024 в Париже. Следователи проводят параллели с событиями во Франции, где злоумышленники так же целились в железнодорожные узлы для дестабилизации ситуации в стране.

В то же время итальянские власти не исключают и внешнего вмешательства. Министр иностранных дел Антонио Таяни ранее сообщил об успешном отражении серии кибератак "российского происхождения", направленных на олимпийские объекты и отели. На фоне этих событий в Италии значительно усилены меры безопасности, а к охране критической инфраструктуры привлечены дополнительные подразделения полиции и военных.

В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026
07.02.26, 03:13

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Антонио Таяни
Bloomberg L.P.
Париж
Франция
Италия