Саботаж на железной дороге Италии в первый день Олимпиады-2026: власти заявляют об атаке на страну, не исключается "след РФ"

7 февраля первый полный день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо начался с масштабного транспортного коллапса. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини официально назвал серию инцидентов на железной дороге преднамеренным саботажем и прямой атакой на государство. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, злоумышленники действовали скоординировано в нескольких локациях одновременно. Вблизи Болоньи, которая является ключевым транспортным узлом между севером и югом страны, были преднамеренно перерезаны электрические кабели в подземных коммуникациях. Кроме этого, на одной из железнодорожных стрелок обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, а в районе города Пезаро произошел пожар на подстанции, питающей железнодорожные пути.

В результате этих действий задержки скоростных поездов Frecciarossa, а также междугородних и региональных сообщений достигли более двух часов. Масштабные перебои затронули тысячи пассажиров, в том числе болельщиков, направлявшихся на олимпийские объекты.

Если подтвердится, что это была преднамеренная атака в первый день Олимпиады, то можно констатировать: кто-то очень желает Италии зла – заявил Сальвини.

российский след и анархистские группы

Расследование инцидентов поручено антитеррористическому подразделению Digos. Основной версией сейчас является деятельность анархистских группировок, чей почерк напоминает подобные акты саботажа во время летней Олимпиады-2024 в Париже. Следователи проводят параллели с событиями во Франции, где злоумышленники так же целились в железнодорожные узлы для дестабилизации ситуации в стране.

В то же время итальянские власти не исключают и внешнего вмешательства. Министр иностранных дел Антонио Таяни ранее сообщил об успешном отражении серии кибератак "российского происхождения", направленных на олимпийские объекты и отели. На фоне этих событий в Италии значительно усилены меры безопасности, а к охране критической инфраструктуры привлечены дополнительные подразделения полиции и военных.

