В Олимпийской деревне Милана накануне Игр-2026 разрушили около 70 душевых

Эксклюзив
15:05 • 17366 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 17003 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 18963 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 30802 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 63756 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28465 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27521 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22041 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14943 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14571 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 23753 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились5 февраля, 12:00 • 26972 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой5 февраля, 12:12 • 13958 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 19429 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 8648 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии

Эксклюзив

15:05 • 17365 просмотра
Эксклюзив
15:05 • 17365 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк

Эксклюзив

5 февраля, 10:05 • 63752 просмотра
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 63752 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 68195 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 98144 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 97521 просмотра
Нефть марки Brent

В Олимпийской деревне Милана накануне Игр-2026 разрушили около 70 душевых

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Милане в Олимпийской деревне, готовящейся к Зимним Олимпийским играм 2026 года, обнаружили повреждения около 70 душевых кабин. Следователи предполагают преднамеренный саботаж.

В Олимпийской деревне Милана накануне Игр-2026 разрушили около 70 душевых

В новопостроенной Олимпийской деревне в Милане, которую готовят к приему участников зимних Олимпийских игр 2026 года, обнаружены масштабные повреждения внутренней инфраструктуры — разрушено около 70 душевых кабин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.

Как оказалось, проблему заметили во время технической проверки зданий: специалисты зафиксировали утечки воды и повреждения труб, которые, по предварительным выводам, не могли возникнуть случайно. Всего пострадало около 70 душевых, расположенных в разных частях комплекса.

Украинская сборная на Олимпиаде-2026: назван официальный состав делегации и количество атлетов, которые представят страну на играх26.01.26, 19:54 • 3885 просмотров

Следователи предполагают, что оборудование было намеренно выведено из строя. Характер повреждений свидетельствует о вмешательстве с использованием инструментов, а сами инциденты, вероятно, происходили неоднократно в течение нескольких недель — еще задолго до официального заселения поселка. Инцидент вызвал вопросы к системе безопасности объекта. Несмотря на то, что доступ к Вилладжо Олимпико ограничен и осуществляется по специальным пропускам, стороннее вмешательство оставалось незамеченным длительное время. Сейчас правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения и проверяют круг лиц, которым было разрешено находиться на территории. Расследование находится под контролем прокуратуры Милана.

Италия отразила кибератаки на сайты МИД и Олимпиады: в преступлении подозревают россиян05.02.26, 09:42 • 3336 просмотров

Среди версий — преднамеренный саботаж или действия лиц, имевших внутренний доступ к объекту. Официально мотивы пока не озвучиваются. Событие произошло на завершающем этапе подготовки к зимним Олимпийским играм, которые стартуют в начале февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Организаторы уверяют, что ситуация не повлияет на прием спортсменов и все повреждения будут устранены до начала соревнований.

Олимпиада-2026: на старте первых соревнований на стадионе пропал свет05.02.26, 10:54 • 2468 просмотров

Станислав Кармазин

