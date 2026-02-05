В Олимпийской деревне Милана накануне Игр-2026 разрушили около 70 душевых

В новопостроенной Олимпийской деревне в Милане, которую готовят к приему участников зимних Олимпийских игр 2026 года, обнаружены масштабные повреждения внутренней инфраструктуры — разрушено около 70 душевых кабин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Corriere della Sera.

Как оказалось, проблему заметили во время технической проверки зданий: специалисты зафиксировали утечки воды и повреждения труб, которые, по предварительным выводам, не могли возникнуть случайно. Всего пострадало около 70 душевых, расположенных в разных частях комплекса.

Следователи предполагают, что оборудование было намеренно выведено из строя. Характер повреждений свидетельствует о вмешательстве с использованием инструментов, а сами инциденты, вероятно, происходили неоднократно в течение нескольких недель — еще задолго до официального заселения поселка. Инцидент вызвал вопросы к системе безопасности объекта. Несмотря на то, что доступ к Вилладжо Олимпико ограничен и осуществляется по специальным пропускам, стороннее вмешательство оставалось незамеченным длительное время. Сейчас правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения и проверяют круг лиц, которым было разрешено находиться на территории. Расследование находится под контролем прокуратуры Милана.

Среди версий — преднамеренный саботаж или действия лиц, имевших внутренний доступ к объекту. Официально мотивы пока не озвучиваются. Событие произошло на завершающем этапе подготовки к зимним Олимпийским играм, которые стартуют в начале февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Организаторы уверяют, что ситуация не повлияет на прием спортсменов и все повреждения будут устранены до начала соревнований.

