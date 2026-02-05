В Олімпійському селищі Мілана напередодні Ігор-2026 зруйнували близько 70 душових
Київ • УНН
У Мілані в Олімпійському селищі, що готується до Зимових Олімпійських ігор 2026 року, виявили пошкодження близько 70 душових кабін. Слідчі припускають навмисний саботаж.
У новозбудованому Олімпійському селищі в Мілані, яке готують до прийомуучасників зимових Олімпійських ігор 2026 року, виявили масштабні пошкодження внутрішньої інфраструктури — зруйновано близько 70 душових кабін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Corriere della Sera.
Як виявилося, проблему помітили під час технічної перевірки будівель: фахівці зафіксували витоки води та пошкодження труб, які, за попереднімивисновками, не могли виникнути випадково. Загалом постраждало близько 70 душових, розташованих у різних частинах комплексу.
Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх26.01.26, 19:54 • 3881 перегляд
Слідчі припускають, що обладнання було навмисно виведене з ладу. Характер пошкоджень свідчить про втручання з використанням інструментів, а самі інциденти, ймовірно, відбувалися неодноразово протягом кількох тижнів — ще задовго до офіційного заселення селища. Інцидент викликав запитання до системи безпеки об’єкта. Попри те, що доступ до Вілладжо Олімпіко обмежений і здійснюється за спеціальними перепустками, стороннє втручання залишалося непоміченим тривалий час. Наразі правоохоронці аналізують записи камер відеоспостереження та перевіряють коло осіб, якіммали дозвіл перебувати на території. Розслідування перебуває під контролем прокуратури Мілана.
Італія відбила кібератаки на сайти МЗС та Олімпіади: у злочині підозрюють росіян05.02.26, 09:42 • 3326 переглядiв
Серед версій — навмисний саботаж або дії осіб, які мали внутрішній доступ до об’єкта. Офіційно мотиви поки не озвучують. Подія сталася на завершальному етапі підготовки до зимових Олімпійських ігор, які стартуютьна початку лютого в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Організатори запевняють, що ситуація не вплине на прийом спортсменів і всі пошкодження буде усунуто до початку змагань.
Олімпіада-2026: на старті перших змагань на стадіоні зникло світло05.02.26, 10:54 • 2460 переглядiв