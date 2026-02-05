В Олімпійському селищі Мілана напередодні Ігор-2026 зруйнували близько 70 душових

$43.170.02
Ексклюзив
15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися
5 лютого, 12:00
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою
5 лютого, 12:12
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
15:30
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
5 лютого, 11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
4 лютого, 23:05
В Олімпійському селищі Мілана напередодні Ігор-2026 зруйнували близько 70 душових

Київ

 • 292 перегляди

У Мілані в Олімпійському селищі, що готується до Зимових Олімпійських ігор 2026 року, виявили пошкодження близько 70 душових кабін. Слідчі припускають навмисний саботаж.

В Олімпійському селищі Мілана напередодні Ігор-2026 зруйнували близько 70 душових

У новозбудованому Олімпійському селищі в Мілані, яке готують до прийомуучасників зимових Олімпійських ігор 2026 року, виявили масштабні пошкодження внутрішньої інфраструктури — зруйновано близько 70 душових кабін. Про це повідомляє УНН з посиланням на Corriere della Sera.

Як виявилося, проблему помітили під час технічної перевірки будівель: фахівці зафіксували витоки води та пошкодження труб, які, за попереднімивисновками, не могли виникнути випадково. Загалом постраждало близько 70 душових, розташованих у різних частинах комплексу. 

Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх
26.01.26, 19:54

Слідчі припускають, що обладнання було навмисно виведене з ладу. Характер пошкоджень свідчить про втручання з використанням інструментів, а самі інциденти, ймовірно, відбувалися неодноразово протягом кількох тижнів — ще задовго до офіційного заселення селища. Інцидент викликав запитання до системи безпеки об’єкта. Попри те, що доступ до Вілладжо Олімпіко обмежений і здійснюється за спеціальними перепустками, стороннє втручання залишалося непоміченим тривалий час. Наразі правоохоронці аналізують записи камер відеоспостереження та перевіряють коло осіб, якіммали дозвіл перебувати на території. Розслідування перебуває під контролем прокуратури Мілана. 

Італія відбила кібератаки на сайти МЗС та Олімпіади: у злочині підозрюють росіян
05.02.26, 09:42

Серед версій — навмисний саботаж або дії осіб, які мали внутрішній доступ до об’єкта. Офіційно мотиви поки не озвучують. Подія сталася на завершальному етапі підготовки до зимових Олімпійських ігор, які стартуютьна початку лютого в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Організатори запевняють, що ситуація не вплине на прийом спортсменів і всі пошкодження буде усунуто до початку змагань.

Олімпіада-2026: на старті перших змагань на стадіоні зникло світло
05.02.26, 10:54

Станіслав Кармазін

Мілан