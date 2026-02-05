Олімпіада-2026: на старті перших змагань на стадіоні зникло світло

Під час початку серії матчів з керлінгу в змішаних парах, які відкрили Олімпійські ігри 2026 року, на олімпійському стадіоні для керлінгу в Кортіні-д'Ампеццо в Італії у середу на короткий час згасло світло на арені, затримавши гру, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

У той момент, коли це сталося, у двох з чотирьох ігор мали бути кидки. Естонець Харрі Лілл готувався до свого кидка, коли згасло світло, але він все одно продовжив. Швед Расмус Врана також збирався кинути, але зупинився.

Табло згасло, таймери зупинилися, і гру було зупинено на всіх чотирьох майданчиках.

Гравці юрмилися навколо, чекаючи новин. Канадець Бретт Галлант жартував зі своїми тренерами. Кореянка Кім Сон Йон та шведка Ізабелла Врана зі Швеції зображували, що їхні мітли - це уявні гітари.

Приблизно за три хвилини освітлення відновилося в повному обсязі. У цей момент з юрби пролунали саркастичні вигуки. Магнус Недреготтен із Норвегії показав великий палець вгору. Дженніфер Доддс із Великої Британії посміхнулася. Лілл аплодував.

Гра відновилася після затримки трохи більше ніж на п'ять хвилин.

"Через проблеми з електропостачанням на Олімпійському стадіоні для керлінгу в Кортині відбулася короткочасна пауза у змаганнях, - ідеться у заяві організаційного комітету, наданому виданню The Athletic. - Пауза тривала близько трьох хвилин. Електроживлення було негайно відновлено, і змагання відновилися та продовжуються за планом". Комітет не уточнив причини проблеми.

Доповнення

Після всієї уваги, приділеної спішному будівництву хокейної арени в Мілані та центру санного спорту в Кортіні, першим об'єктом для змагань став стадіон для керлінгу, збудований у цьому місті до зимових Олімпійських ігор 1956 року.

Стадіон, офіційно відомий як Stadio Olimpico del Ghiaccio, був побудований як відкрита арена 70 років тому і використовувався для проведення змагань з фігурного катання та хокею з шайбою, а також церемоній відкриття та закриття. Пізніше до нього було прибудовано дах, і його модернізували до Олімпійських ігор 2026 року.

У Мілані будівництво хокейної арени у Сантаджулії відстає від графіка. Крім того, лід на 90 сантиметрів коротший, ніж потрібно, і нещодавно під час тестових змагань з'явилися дірки. Центр санного спорту в Кортіні також викликав суперечки через поспішне будівництво та високу вартість.

У середу Швеція, Швейцарія, Велика Британія та Канада здобули свої перші перемоги, а США та чинний олімпійський чемпіон Італія дебютують у четвер вранці. Змагання у змішаних парних розрядах продовжаться до вівторка.