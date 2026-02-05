Олимпиада-2026: на старте первых соревнований на стадионе пропал свет

$43.170.02
51.030.08
ukenru
09:53 • 184 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 3552 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 3902 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 3932 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 8460 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 17695 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 27832 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 21894 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20825 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20735 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 12807 просмотра
Фамилия путина более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна: педофил стремился наладить тесный контакт с диктатором5 февраля, 01:10 • 7140 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto05:01 • 9126 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 10846 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 8726 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 42666 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 73262 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 73476 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 112580 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 118876 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Милан
Польша
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 20132 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 11852 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 11714 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 14787 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 13069 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Старлинк
Дипломатка

Олимпиада-2026: на старте первых соревнований на стадионе пропал свет

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Во время керлинговых матчей в Кортина-д'Ампеццо на Олимпийском стадионе погас свет, что задержало игру на пять минут. Организаторы не назвали причину инцидента.

Олимпиада-2026: на старте первых соревнований на стадионе пропал свет

Во время начала серии матчей по керлингу в смешанных парах, которые открыли Олимпийские игры 2026 года, на олимпийском стадионе для керлинга в Кортине-д'Ампеццо в Италии в среду на короткое время погас свет на арене, задержав игру, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В тот момент, когда это произошло, в двух из четырех игр должны были быть броски. Эстонец Харри Лилл готовился к своему броску, когда погас свет, но он все равно продолжил. Швед Расмус Врана также собирался бросить, но остановился.

Табло погасло, таймеры остановились, и игра была остановлена на всех четырех площадках.

Игроки толпились вокруг, ожидая новостей. Канадец Бретт Галлант шутил со своими тренерами. Кореянка Ким Сон Ён и шведка Изабелла Врана из Швеции изображали, что их метлы - это воображаемые гитары.

Примерно через три минуты освещение восстановилось в полном объеме. В этот момент из толпы раздались саркастические возгласы. Магнус Недреготтен из Норвегии показал большой палец вверх. Дженнифер Доддс из Великобритании улыбнулась. Лилл аплодировал.

Игра возобновилась после задержки чуть более чем на пять минут.

"Из-за проблем с электроснабжением на Олимпийском стадионе для керлинга в Кортине произошла кратковременная пауза в соревнованиях, — говорится в заявлении организационного комитета, предоставленном изданию The Athletic. — Пауза длилась около трех минут. Электропитание было немедленно восстановлено, и соревнования возобновились и продолжаются по плану". Комитет не уточнил причины проблемы.

Дополнение

После всего внимания, уделенного спешному строительству хоккейной арены в Милане и центра санного спорта в Кортине, первым объектом для соревнований стал стадион для керлинга, построенный в этом городе к зимним Олимпийским играм 1956 года.

Стадион, официально известный как Stadio Olimpico del Ghiaccio, был построен как открытая арена 70 лет назад и использовался для проведения соревнований по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а также церемоний открытия и закрытия. Позже к нему была пристроена крыша, и его модернизировали к Олимпийским играм 2026 года.

В Милане строительство хоккейной арены в Сантаджулии отстает от графика. Кроме того, лед на 90 сантиметров короче, чем нужно, и недавно во время тестовых соревнований появились дыры. Центр санного спорта в Кортине также вызвал споры из-за спешного строительства и высокой стоимости.

В среду Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада одержали свои первые победы, а США и действующий олимпийский чемпион Италия дебютируют в четверг утром. Соревнования в смешанных парных разрядах продолжатся до вторника.

Юлия Шрамко

Спорт
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
The New York Times
Швейцария
Милан
Южная Корея
Канада
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Соединённые Штаты
Эстония