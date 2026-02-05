Олимпиада-2026: на старте первых соревнований на стадионе пропал свет

Во время начала серии матчей по керлингу в смешанных парах, которые открыли Олимпийские игры 2026 года, на олимпийском стадионе для керлинга в Кортине-д'Ампеццо в Италии в среду на короткое время погас свет на арене, задержав игру, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В тот момент, когда это произошло, в двух из четырех игр должны были быть броски. Эстонец Харри Лилл готовился к своему броску, когда погас свет, но он все равно продолжил. Швед Расмус Врана также собирался бросить, но остановился.

Табло погасло, таймеры остановились, и игра была остановлена на всех четырех площадках.

Игроки толпились вокруг, ожидая новостей. Канадец Бретт Галлант шутил со своими тренерами. Кореянка Ким Сон Ён и шведка Изабелла Врана из Швеции изображали, что их метлы - это воображаемые гитары.

Примерно через три минуты освещение восстановилось в полном объеме. В этот момент из толпы раздались саркастические возгласы. Магнус Недреготтен из Норвегии показал большой палец вверх. Дженнифер Доддс из Великобритании улыбнулась. Лилл аплодировал.

Игра возобновилась после задержки чуть более чем на пять минут.

"Из-за проблем с электроснабжением на Олимпийском стадионе для керлинга в Кортине произошла кратковременная пауза в соревнованиях, — говорится в заявлении организационного комитета, предоставленном изданию The Athletic. — Пауза длилась около трех минут. Электропитание было немедленно восстановлено, и соревнования возобновились и продолжаются по плану". Комитет не уточнил причины проблемы.

Дополнение

После всего внимания, уделенного спешному строительству хоккейной арены в Милане и центра санного спорта в Кортине, первым объектом для соревнований стал стадион для керлинга, построенный в этом городе к зимним Олимпийским играм 1956 года.

Стадион, официально известный как Stadio Olimpico del Ghiaccio, был построен как открытая арена 70 лет назад и использовался для проведения соревнований по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а также церемоний открытия и закрытия. Позже к нему была пристроена крыша, и его модернизировали к Олимпийским играм 2026 года.

В Милане строительство хоккейной арены в Сантаджулии отстает от графика. Кроме того, лед на 90 сантиметров короче, чем нужно, и недавно во время тестовых соревнований появились дыры. Центр санного спорта в Кортине также вызвал споры из-за спешного строительства и высокой стоимости.

В среду Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада одержали свои первые победы, а США и действующий олимпийский чемпион Италия дебютируют в четверг утром. Соревнования в смешанных парных разрядах продолжатся до вторника.