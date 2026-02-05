Італія відбила кібератаки на сайти МЗС та Олімпіади: у злочині підозрюють росіян

Сили кібербезпеки Італії запобігли зламу декількох сайтів МЗС країни та об'єктів, пов'язаних із Зимовою Олімпіадою. Міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні пов'язав зловмисників із росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Італійські спецслужби відбили серію кібератак, спрямованих на сайти деяких офісів міністерства закордонних справ країни, включаючи офіс у Вашингтоні, а також на сайти, пов'язані із зимовими Олімпійськими іграми, та сайти готелів у Кортіна-д'Ампеццо.

Відповідальність за кібератаки взяла на себе пов'язана з росією група хакерів Noname057. Вони звинувачують італійський уряд у "підтримці українських терористів".

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі, виступаючи в парламенті, оголосив, що за забезпеченням безпеки на олімпійських об'єктах - від Мілана до Доломітових Альп - стежитимуть 6000 правоохоронців, включаючи снайперів, фахівців із знешкодження бомб і підрозділи з боротьби з тероризмом.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Міжнародний олімпійський комітет вивчає можливість проведення майбутніх зимових Олімпійських ігор у січні, а Паралімпійських - у лютому. Такі заходи зумовлені критичним скороченням кількості локацій зі стійким сніговим покривом у березні.

Член МОК Карл Стосс пояснив, що проведення Паралімпіади в березні стає проблематичним, оскільки весняне сонце занадто швидко розтоплює сніг.