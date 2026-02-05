$43.190.22
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 10303 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 10239 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 11005 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 13331 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 15149 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13282 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12947 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19432 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26257 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Графіки відключень електроенергії
МОК розглядає перенесення зимових Олімпіад на січень через глобальне потепління

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Міжнародний олімпійський комітет вивчає можливість проведення зимових Олімпійських ігор у січні, а Паралімпійських - у лютому. Це зумовлено скороченням кількості локацій зі стійким сніговим покривом у березні.

МОК розглядає перенесення зимових Олімпіад на січень через глобальне потепління

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вивчає можливість проведення майбутніх зимових Олімпійських ігор у січні, а Паралімпійських - у лютому. Як заявили представники комітету на засіданні в Мілані у середу, 4 лютого, такі заходи зумовлені критичним скороченням кількості локацій зі стійким сніговим покривом у березні. Про це пише УНН.

Деталі

Традиційно зимові Ігри проходять у лютому, проте підвищення глобальної температури робить цей період дедалі ризикованішим для збереження якості трас. Член МОК Карл Стосс пояснив, що проведення Паралімпіади в березні стає проблематичним, оскільки весняне сонце занадто швидко розтоплює сніг.

Можливо, Паралімпійські ігри відбудуться в лютому, а Олімпіада - у січні. Це частина нашого обговорення

- зазначив він у кулуарах зустрічі.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі, яка очолила організацію у 2025 році, ініціювала програму огляду "Готові до майбутнього".

Мілан-Кортіна-2026: Україна визначилася з обома прапороносцями на відкритті Олімпіади02.02.26, 18:43 • 2461 перегляд

Вона підкреслила, що зміна таймінгу може стати необхідним кроком для адаптації до нових екологічних реалій. Остаточне рішення щодо можливого перегляду дат для Ігор 2030 року у Французьких Альпах та 2034 року в Юті планують ухвалити на сесії МОК у червні.

Виклики для спортивного календаря

Перенесення Олімпіади на січень може створити значні логістичні та медійні труднощі. По-перше, це порушить графіки проведення Кубків світу з лижних видів спорту та сноубордингу, які зазвичай досягають піка саме в середині зими. По–друге, зимові Ігри у січні вступлять у пряму конкуренцію за телевізійну аудиторію з регулярними сезонами НФЛ та НБА в США.

Наразі Олімпіада-2030 планується на період з 1 по 17 лютого, а Олімпіада-2034 - з 10 по 26 лютого. Проте дослідження МОК показують, що до 2040 року лише 10 країн світу матимуть достатньо природного снігу для проведення змагань такого рівня, що змушує організаторів діяти вже зараз.

Мілан-Кортіна-2026: показали умови спортсменів в олімпійському селищі04.02.26, 11:15 • 2666 переглядiв

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Юта
Мілан
Франція
Сполучені Штати Америки