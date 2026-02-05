МОК розглядає перенесення зимових Олімпіад на січень через глобальне потепління

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вивчає можливість проведення майбутніх зимових Олімпійських ігор у січні, а Паралімпійських - у лютому. Як заявили представники комітету на засіданні в Мілані у середу, 4 лютого, такі заходи зумовлені критичним скороченням кількості локацій зі стійким сніговим покривом у березні. Про це пише УНН.

Деталі

Традиційно зимові Ігри проходять у лютому, проте підвищення глобальної температури робить цей період дедалі ризикованішим для збереження якості трас. Член МОК Карл Стосс пояснив, що проведення Паралімпіади в березні стає проблематичним, оскільки весняне сонце занадто швидко розтоплює сніг.

Можливо, Паралімпійські ігри відбудуться в лютому, а Олімпіада - у січні. Це частина нашого обговорення - зазначив він у кулуарах зустрічі.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі, яка очолила організацію у 2025 році, ініціювала програму огляду "Готові до майбутнього".

Вона підкреслила, що зміна таймінгу може стати необхідним кроком для адаптації до нових екологічних реалій. Остаточне рішення щодо можливого перегляду дат для Ігор 2030 року у Французьких Альпах та 2034 року в Юті планують ухвалити на сесії МОК у червні.

Виклики для спортивного календаря

Перенесення Олімпіади на січень може створити значні логістичні та медійні труднощі. По-перше, це порушить графіки проведення Кубків світу з лижних видів спорту та сноубордингу, які зазвичай досягають піка саме в середині зими. По–друге, зимові Ігри у січні вступлять у пряму конкуренцію за телевізійну аудиторію з регулярними сезонами НФЛ та НБА в США.

Наразі Олімпіада-2030 планується на період з 1 по 17 лютого, а Олімпіада-2034 - з 10 по 26 лютого. Проте дослідження МОК показують, що до 2040 року лише 10 країн світу матимуть достатньо природного снігу для проведення змагань такого рівня, що змушує організаторів діяти вже зараз.

