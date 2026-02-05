МОК рассматривает перенос зимних Олимпиад на январь из-за глобального потепления

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает возможность проведения будущих зимних Олимпийских игр в январе, а Паралимпийских — в феврале. Как заявили представители комитета на заседании в Милане в среду, 4 февраля, такие меры обусловлены критическим сокращением количества локаций с устойчивым снежным покровом в марте. Об этом пишет УНН.

Детали

Традиционно зимние Игры проходят в феврале, однако повышение глобальной температуры делает этот период все более рискованным для сохранения качества трасс. Член МОК Карл Стосс объяснил, что проведение Паралимпиады в марте становится проблематичным, поскольку весеннее солнце слишком быстро растапливает снег.

Возможно, Паралимпийские игры состоятся в феврале, а Олимпиада — в январе. Это часть нашего обсуждения — отметил он в кулуарах встречи.

Президент МОК Кирсти Ковентри, возглавившая организацию в 2025 году, инициировала программу обзора "Готовы к будущему".

Милан-Кортина-2026: Украина определилась с обоими знаменосцами на открытии Олимпиады

Она подчеркнула, что изменение тайминга может стать необходимым шагом для адаптации к новым экологическим реалиям. Окончательное решение относительно возможного пересмотра дат для Игр 2030 года во Французских Альпах и 2034 года в Юте планируют принять на сессии МОК в июне.

Вызовы для спортивного календаря

Перенос Олимпиады на январь может создать значительные логистические и медийные трудности. Во-первых, это нарушит графики проведения Кубков мира по лыжным видам спорта и сноубордингу, которые обычно достигают пика именно в середине зимы. Во-вторых, зимние Игры в январе вступят в прямую конкуренцию за телевизионную аудиторию с регулярными сезонами НФЛ и НБА в США.

Сейчас Олимпиада-2030 планируется на период с 1 по 17 февраля, а Олимпиада-2034 — с 10 по 26 февраля. Однако исследования МОК показывают, что к 2040 году только 10 стран мира будут иметь достаточно природного снега для проведения соревнований такого уровня, что заставляет организаторов действовать уже сейчас.

Милан-Кортина-2026: показали условия спортсменов в олимпийской деревне