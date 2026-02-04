Милан-Кортина-2026: показали условия спортсменов в олимпийской деревне

Условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне в Кортине во время зимних Олимпийских игр - 2026 показали в НОК Украины, пишет УНН.

Подробности

Во время медиа-дня 3 февраля в Кортине можно было воочию увидеть, в каких условиях проживают олимпийцы, как организовано их питание, посетить игровую зону и тренажерный зал, а также ознакомиться с пространствами для отдыха спортсменов.

"В целом в поселке Кортины проживают представители четырех видов спорта - санного спорта, скелетона, бобслея, а также горнолыжного спорта (женщины). Сейчас украинская сборная уже полностью заселилась и успела обустроиться на новом месте", - указали в НОК Украины.

Своими первыми впечатлениями о пребывании в поселке с пресс-службой НОК Украины поделился саночник Назарий Качмар: "Когда мы заселялись в поселок, был долгий путь до наших домиков. Открыли двери - показалось, что будет мало места, но потом, когда расставили вещи, обжились, оказалось, что всего хватает. Условия проживания хорошие, все хорошо. Живем мы по двое. Как и во всех поселках на территории есть столовая, спортзал, игровые зоны, зоны отдыха. В целом царит крутая атмосфера, чувствуется приближение праздника спорта".

"В поселке царит доброжелательная и вдохновенная атмосфера - спортсмены заряжены на борьбу и с нетерпением ожидают своих стартов", - указали в НОК.

Уже 5 февраля представители медиа смогут посетить олимпийскую деревню в Милане и продолжить знакомство с условиями подготовки участников Игр.

Олимпиада-2026: украинские спортсмены заселяются в деревни в Милане и Кортине