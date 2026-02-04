$43.190.22
3 февраля, 22:15 • 19548 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 36523 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 32086 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 32927 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 31193 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 19760 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28192 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 34114 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 18030 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25638 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Милан-Кортина-2026: показали условия спортсменов в олимпийской деревне

Киев • УНН

 • 10 просмотра

НОК Украины показал условия проживания олимпийцев в деревне Кортина, где уже разместилась украинская сборная. Санкар Назарий Качмар поделился впечатлениями о комфортных условиях и атмосфере.

Милан-Кортина-2026: показали условия спортсменов в олимпийской деревне

Условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне в Кортине во время зимних Олимпийских игр - 2026 показали в НОК Украины, пишет УНН.

Подробности

Во время медиа-дня 3 февраля в Кортине можно было воочию увидеть, в каких условиях проживают олимпийцы, как организовано их питание, посетить игровую зону и тренажерный зал, а также ознакомиться с пространствами для отдыха спортсменов.

"В целом в поселке Кортины проживают представители четырех видов спорта - санного спорта, скелетона, бобслея, а также горнолыжного спорта (женщины). Сейчас украинская сборная уже полностью заселилась и успела обустроиться на новом месте", - указали в НОК Украины.

Своими первыми впечатлениями о пребывании в поселке с пресс-службой НОК Украины поделился саночник Назарий Качмар: "Когда мы заселялись в поселок, был долгий путь до наших домиков. Открыли двери - показалось, что будет мало места, но потом, когда расставили вещи, обжились, оказалось, что всего хватает. Условия проживания хорошие, все хорошо. Живем мы по двое. Как и во всех поселках на территории есть столовая, спортзал, игровые зоны, зоны отдыха. В целом царит крутая атмосфера, чувствуется приближение праздника спорта".

"В поселке царит доброжелательная и вдохновенная атмосфера - спортсмены заряжены на борьбу и с нетерпением ожидают своих стартов", - указали в НОК.

Уже 5 февраля представители медиа смогут посетить олимпийскую деревню в Милане и продолжить знакомство с условиями подготовки участников Игр.

Олимпиада-2026: украинские спортсмены заселяются в деревни в Милане и Кортине02.02.26, 18:00 • 2782 просмотра

Юлия Шрамко

