3 лютого, 22:15 • 19561 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 36559 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 32109 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 32947 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 31212 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 19770 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28202 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34115 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 18030 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25639 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Мілан-Кортіна-2026: показали умови спортсменів в олімпійському селищі

Київ • УНН

 • 10 перегляди

НОК України показав умови проживання олімпійців у селищі Кортіна, де вже розмістилася українська збірна. Санкар Назарій Качмар поділився враженнями про комфортні умови та атмосферу.

Мілан-Кортіна-2026: показали умови спортсменів в олімпійському селищі

Умови проживання спортсменів в Олімпійському селищі в Кортіні під час зимових Олімпійських ігор - 2026 показали у НОК України, пише УНН.

Деталі

Під час медіа-дня 3 лютого у Кортіні можна було на власні очі побачити, у яких умовах проживають олімпійці, як організоване їхнє харчування, відвідати ігрову зону та тренажерний зал, а також ознайомитися із просторами для відпочинку спортсменів.

"Загалом у селищі Кортіни проживають представники чотирьох видів спорту - санного спорту, скелетону, бобслею, а також гірськолижного спорту (жінки). Наразі українська збірна вже повністю заселилася та встигла облаштуватися на новому місці", - вказали у НОК України.

Своїми першими враженнями про перебування в селищі з пресслужбою НОК України поділився санкар Назарій Качмар: "Коли ми заселялися в селище, був довгий шлях до наших будиночків. Відкрили двері - здалося, що буде мало місця, але потім, коли розставили речі, обжилися, виявилося, що всього вистачає. Умови проживання гарні, все добре. Живемо ми по двоє. Як і у всіх селищах на території є їдальня, спортзал, ігрові зони, зони відпочинку. Загалом панує крута атмосфера, відчувається наближення свята спорту".

"У селищі панує доброзичлива та натхненна атмосфера - спортсмени заряджені на боротьбу та з нетерпінням очікують на свої старти", - вказали у НОК.

Уже 5 лютого представники медіа матимуть змогу відвідати олімпійське селище в Мілані та продовжити знайомство з умовами підготовки учасників Ігор.

Олімпіада-2026: українські спортсмени заселяються до селищ у Мілані та Кортіні02.02.26, 18:00 • 2782 перегляди

Юлія Шрамко

Спорт
Нерухомість
Село
Мілан