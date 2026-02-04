Мілан-Кортіна-2026: показали умови спортсменів в олімпійському селищі

Умови проживання спортсменів в Олімпійському селищі в Кортіні під час зимових Олімпійських ігор - 2026 показали у НОК України, пише УНН.

Деталі

Під час медіа-дня 3 лютого у Кортіні можна було на власні очі побачити, у яких умовах проживають олімпійці, як організоване їхнє харчування, відвідати ігрову зону та тренажерний зал, а також ознайомитися із просторами для відпочинку спортсменів.

"Загалом у селищі Кортіни проживають представники чотирьох видів спорту - санного спорту, скелетону, бобслею, а також гірськолижного спорту (жінки). Наразі українська збірна вже повністю заселилася та встигла облаштуватися на новому місці", - вказали у НОК України.

Своїми першими враженнями про перебування в селищі з пресслужбою НОК України поділився санкар Назарій Качмар: "Коли ми заселялися в селище, був довгий шлях до наших будиночків. Відкрили двері - здалося, що буде мало місця, але потім, коли розставили речі, обжилися, виявилося, що всього вистачає. Умови проживання гарні, все добре. Живемо ми по двоє. Як і у всіх селищах на території є їдальня, спортзал, ігрові зони, зони відпочинку. Загалом панує крута атмосфера, відчувається наближення свята спорту".

"У селищі панує доброзичлива та натхненна атмосфера - спортсмени заряджені на боротьбу та з нетерпінням очікують на свої старти", - вказали у НОК.

Уже 5 лютого представники медіа матимуть змогу відвідати олімпійське селище в Мілані та продовжити знайомство з умовами підготовки учасників Ігор.

