Италия отразила кибератаки на сайты МИД и Олимпиады: в преступлении подозревают россиян

Силы кибербезопасности Италии предотвратили взлом нескольких сайтов МИД страны и объектов, связанных с Зимней Олимпиадой. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни связал злоумышленников с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Итальянские спецслужбы отразили серию кибератак, направленных на сайты некоторых офисов министерства иностранных дел страны, включая офис в Вашингтоне, а также на сайты, связанные с зимними Олимпийскими играми, и сайты отелей в Кортина-д'Ампеццо.

Ответственность за кибератаки взяла на себя связанная с россией группа хакеров Noname057. Они обвиняют итальянское правительство в "поддержке украинских террористов".

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, выступая в парламенте, объявил, что за обеспечением безопасности на олимпийских объектах - от Милана до Доломитовых Альп - будут следить 6000 правоохранителей, включая снайперов, специалистов по обезвреживанию бомб и подразделения по борьбе с терроризмом.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Международный олимпийский комитет изучает возможность проведения будущих зимних Олимпийских игр в январе, а Паралимпийских - в феврале. Такие меры обусловлены критическим сокращением количества локаций с устойчивым снежным покровом в марте.

Член МОК Карл Стосс пояснил, что проведение Паралимпиады в марте становится проблематичным, поскольку весеннее солнце слишком быстро растапливает снег.