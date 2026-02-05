Италия отразила кибератаки на сайты МИД и Олимпиады: в преступлении подозревают россиян

$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 1256 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 12763 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 23279 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 18493 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 18496 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 19300 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18188 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15099 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13710 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20126 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
5м/с
88%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Сумской области введена комбинированная логистика для пассажирских поездов из-за ситуации с безопасностью – Укрзализныця4 февраля, 22:28 • 7114 просмотра
Аномальные морозы в Нью-Йорке: число жертв среди бездомных возросло до 17 человек4 февраля, 22:49 • 7612 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 14907 просмотра
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 8868 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 4478 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 38739 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 69309 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 69665 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 108789 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 115425 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Покровск
Гуляйполе
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 15041 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 9492 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 9506 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 12786 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 11192 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
Фильм
9К720 Искандер

Италия отразила кибератаки на сайты МИД и Олимпиады: в преступлении подозревают россиян

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Итальянские спецслужбы предотвратили кибератаки на сайты МИД и объекты, связанные с зимними Олимпийскими играми. Министр иностранных дел Антонио Таяни связал злоумышленников с россией.

Италия отразила кибератаки на сайты МИД и Олимпиады: в преступлении подозревают россиян

Силы кибербезопасности Италии предотвратили взлом нескольких сайтов МИД страны и объектов, связанных с Зимней Олимпиадой. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни связал злоумышленников с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Итальянские спецслужбы отразили серию кибератак, направленных на сайты некоторых офисов министерства иностранных дел страны, включая офис в Вашингтоне, а также на сайты, связанные с зимними Олимпийскими играми, и сайты отелей в Кортина-д'Ампеццо.

Ответственность за кибератаки взяла на себя связанная с россией группа хакеров Noname057. Они обвиняют итальянское правительство в "поддержке украинских террористов".

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, выступая в парламенте, объявил, что за обеспечением безопасности на олимпийских объектах - от Милана до Доломитовых Альп - будут следить 6000 правоохранителей, включая снайперов, специалистов по обезвреживанию бомб и подразделения по борьбе с терроризмом.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Международный олимпийский комитет изучает возможность проведения будущих зимних Олимпийских игр в январе, а Паралимпийских - в феврале. Такие меры обусловлены критическим сокращением количества локаций с устойчивым снежным покровом в марте.

Член МОК Карл Стосс пояснил, что проведение Паралимпиады в марте становится проблематичным, поскольку весеннее солнце слишком быстро растапливает снег.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Война в Украине
Немецкая волна
Антонио Таяни
Вашингтон
Милан
Италия
Украина