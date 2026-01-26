Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх

В Україні визначили склад офіційної делегації національної збірної команди, яка представлятиме країну на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Відповідне рішення ухвалили напередодні головного зимового старту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт НОК.

Деталі

До складу делегації увійшли спортсмени, тренери, фахівці медичного та технічного супроводу, а також представники штабу національної команди. Формування переліку учасників відбувалося за результатами кваліфікаційного відбору та відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій.

Українські атлети будуть представлені у 11-ох видах спорту, за якими країна здобула олімпійські ліцензії. Остаточний склад сформовано на основі подань профільних федерацій та затверджено в установленому порядку. Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом від України у змаганнях візьме участь 46 спортсменів.

Перелік видів спорту та кількість атлетів від країни:

біатлон - 10 осіб;

гірськолижний спорт - 2;

лижне двоборство - 2;

лижні гонки - 6;

санний спорт - 10;

скелетон - 1;

сноубординг - 1;

стрибки на лижах з трампліна - 2;

фристайл - 9;

фігурне катання на ковзанах - 1;

шорт-трек - 2.

