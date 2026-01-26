Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 1072 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 5010 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 11047 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 16856 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 18542 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 32460 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23338 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44862 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21962 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40667 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 34019 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 30268 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 36479 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 25888 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 17929 перегляди
Публікації
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 5010 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 32460 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44862 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 36557 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40667 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 606 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 4634 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 5432 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 10997 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 34080 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
ChatGPT

Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Україна затвердила офіційний склад делегації та 46 спортсменів, які представлятимуть країну на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Українські атлети змагатимуться в 11 видах спорту в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх

В Україні визначили склад офіційної делегації національної збірної команди, яка представлятиме країну на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Відповідне рішення ухвалили напередодні головного зимового старту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт НОК.

Деталі

До складу делегації увійшли спортсмени, тренери, фахівці медичного та технічного супроводу, а також представники штабу національної команди. Формування переліку учасників відбувалося за результатами кваліфікаційного відбору та відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій.

Українські атлети будуть представлені у 11-ох видах спорту, за якими країна здобула олімпійські ліцензії. Остаточний склад сформовано на основі подань профільних федерацій та затверджено в установленому порядку. Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом від України у змаганнях візьме участь 46 спортсменів.

Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні17.12.25, 21:19 • 5474 перегляди

Перелік видів спорту та кількість атлетів від країни:

  • біатлон - 10 осіб;
    • гірськолижний спорт - 2;
      • лижне двоборство - 2;
        • лижні гонки - 6;
          • санний спорт - 10;
            • скелетон - 1;
              • сноубординг - 1;
                • стрибки на лижах з трампліна - 2;
                  • фристайл - 9;
                    • фігурне катання на ковзанах - 1;
                      • шорт-трек - 2.

                        росіяни не представлятимуть свою країну на зимовій Олімпіаді, навіть якщо війна в Україні закінчиться - голова МОК02.01.26, 14:50 • 5457 переглядiв

                        Станіслав Кармазін

                        Спорт
                        Мілан
                        Італія
                        Україна