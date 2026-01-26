Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх
Київ • УНН
Україна затвердила офіційний склад делегації та 46 спортсменів, які представлятимуть країну на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Українські атлети змагатимуться в 11 видах спорту в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
В Україні визначили склад офіційної делегації національної збірної команди, яка представлятиме країну на XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. Відповідне рішення ухвалили напередодні головного зимового старту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт НОК.
Деталі
До складу делегації увійшли спортсмени, тренери, фахівці медичного та технічного супроводу, а також представники штабу національної команди. Формування переліку учасників відбувалося за результатами кваліфікаційного відбору та відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій.
Українські атлети будуть представлені у 11-ох видах спорту, за якими країна здобула олімпійські ліцензії. Остаточний склад сформовано на основі подань профільних федерацій та затверджено в установленому порядку. Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом від України у змаганнях візьме участь 46 спортсменів.
Перелік видів спорту та кількість атлетів від країни:
- біатлон - 10 осіб;
- гірськолижний спорт - 2;
- лижне двоборство - 2;
- лижні гонки - 6;
- санний спорт - 10;
- скелетон - 1;
- сноубординг - 1;
- стрибки на лижах з трампліна - 2;
- фристайл - 9;
- фігурне катання на ковзанах - 1;
- шорт-трек - 2.
