Саботаж на залізниці Італії в перший день Олімпіади-2026: влада заявляє про атаку на країну, не виключається "слід рф"

13:35 • 6544 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 12194 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 13125 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 18147 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 31493 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 44517 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 39130 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30854 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43261 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16058 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Популярнi новини
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені7 лютого, 07:23 • 9690 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС7 лютого, 07:29 • 9962 перегляди
Ситуація на кордоні України з Молдовою: пропуск вантажівок відновлено7 лютого, 07:47 • 4630 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 13811 перегляди
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів7 лютого, 09:54 • 4408 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 21989 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 43262 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 39259 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 41380 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 53065 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 13517 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 27650 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 30015 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 38988 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 42068 перегляди
Саботаж на залізниці Італії в перший день Олімпіади-2026: влада заявляє про атаку на країну, не виключається "слід рф"

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Міністр інфраструктури Італії назвав серію інцидентів на залізниці навмисним саботажем та прямою атакою на державу. Правоохоронці розслідують діяльність анархістських угруповань та не виключають зовнішнього втручання.

Саботаж на залізниці Італії в перший день Олімпіади-2026: влада заявляє про атаку на країну, не виключається "слід рф"

7 лютого перший повний день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо розпочався з масштабного транспортного колапсу. Міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні офіційно назвав серію інцидентів на залізниці навмисним саботажем та прямою атакою на державу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, зловмисники діяли скоординовано в кількох локаціях одночасно. Поблизу Болоньї, яка є ключовим транспортним вузлом між північчю та півднем країни, було навмисно перерізано електричні кабелі у підземних комунікаціях. Окрім цього, на одній із залізничних стрілок виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій, а в районі міста Пезаро сталася пожежа на підстанції, що живить залізничні колії.

В Олімпійському селищі Мілана напередодні Ігор-2026 зруйнували близько 70 душових05.02.26, 21:45 • 5310 переглядiв

Внаслідок цих дій затримки швидкісних потягів Frecciarossa, а також міжміських та регіональних сполучень сягнули понад двох годин. Масштабні перебої торкнулися тисяч пасажирів, зокрема вболівальників, які прямували на олімпійські об'єкти.

Якщо підтвердиться, що це була навмисна атака в перший день Олімпіади, то можна констатувати: хтось дуже бажає Італії зла

– заявив Сальвіні.

російський слід та анархістські групи

Розслідування інцидентів доручено антитерористичному підрозділу Digos. Основною версією наразі є діяльність анархістських угруповань, чий почерк нагадує подібні акти саботажу під час літньої Олімпіади-2024 у Парижі. Слідчі проводять паралелі з подіями у Франції, де зловмисники так само цілилися у залізничні вузли для дестабілізації ситуації в країні.

Водночас італійська влада не виключає і зовнішнього втручання. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні раніше повідомив про успішне відбиття серії кібератак "російського походження", спрямованих на олімпійські об’єкти та готелі. На тлі цих подій в Італії значно посилено заходи безпеки, а до охорони критичної інфраструктури залучено додаткові підрозділи поліції та військових.

В Мілані відгриміла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-202607.02.26, 03:13 • 5630 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Антоніо Таяні
Bloomberg
Париж
Франція
Італія