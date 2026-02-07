Саботаж на залізниці Італії в перший день Олімпіади-2026: влада заявляє про атаку на країну, не виключається "слід рф"
Міністр інфраструктури Італії назвав серію інцидентів на залізниці навмисним саботажем та прямою атакою на державу. Правоохоронці розслідують діяльність анархістських угруповань та не виключають зовнішнього втручання.
7 лютого перший повний день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо розпочався з масштабного транспортного колапсу. Міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні офіційно назвав серію інцидентів на залізниці навмисним саботажем та прямою атакою на державу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, зловмисники діяли скоординовано в кількох локаціях одночасно. Поблизу Болоньї, яка є ключовим транспортним вузлом між північчю та півднем країни, було навмисно перерізано електричні кабелі у підземних комунікаціях. Окрім цього, на одній із залізничних стрілок виявили та знешкодили саморобний вибуховий пристрій, а в районі міста Пезаро сталася пожежа на підстанції, що живить залізничні колії.
Внаслідок цих дій затримки швидкісних потягів Frecciarossa, а також міжміських та регіональних сполучень сягнули понад двох годин. Масштабні перебої торкнулися тисяч пасажирів, зокрема вболівальників, які прямували на олімпійські об'єкти.
Якщо підтвердиться, що це була навмисна атака в перший день Олімпіади, то можна констатувати: хтось дуже бажає Італії зла
російський слід та анархістські групи
Розслідування інцидентів доручено антитерористичному підрозділу Digos. Основною версією наразі є діяльність анархістських угруповань, чий почерк нагадує подібні акти саботажу під час літньої Олімпіади-2024 у Парижі. Слідчі проводять паралелі з подіями у Франції, де зловмисники так само цілилися у залізничні вузли для дестабілізації ситуації в країні.
Водночас італійська влада не виключає і зовнішнього втручання. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні раніше повідомив про успішне відбиття серії кібератак "російського походження", спрямованих на олімпійські об’єкти та готелі. На тлі цих подій в Італії значно посилено заходи безпеки, а до охорони критичної інфраструктури залучено додаткові підрозділи поліції та військових.
