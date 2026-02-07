В Мілані відгриміла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026
Київ • УНН
XXV Зимові Олімпійські ігри розпочалися 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Церемонія була насичена символічними моментами: від художніх номерів, що відображали культуру Італії, до масштабних світлових ефектів, які підкреслювали об’єднання всіх країн-учасниць Олімпіади.
Увечері 6 лютого на легендарному стадіоні "Сан‑Сіро" в Мілані стартували XXV Зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 22 лютого і відбуваються одночасно в кількох містах - Мілані, Кортіна‑д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Традиційний олімпійський вогонь пройшов естафетою через Італію і прибув до Мілана, де на Пьяцца Дуомо відбулася одна з фінальних передач полум’я перед його занесенням на стадіон для офіційного запалення.
Серед музичних номерів церемонії особливо яскраво виділилися виступи Mariah Carey, яка виконала італійську класику "Volare" та свій хіт "Nothing Is Impossible", а також легендарного тенора Андреа Бочеллі.
До речі, саме під час музичного супровіду артиста розпочалася урочиста передача факелу. Зрештою, головну олімпійську чашу запалили дві легенди італійського спорту - Альберто Томба та Дебора Компаньйоні.
Додамо, що серед артистів участь у церемонії також брали Laura Pausini та репер Ghali, вони теж доклали свою руку до створення справжньої святкової атмосфери.
Одночасно з Міланом урочистості проходили у Кортіна‑д’Ампеццо, де також відбувся парад делегацій та звучали музичні виступи, що доповнили загальне святкове дійство.
Нагадаємо
Збірна України урочисто вийшла на параді команд під синьо-жовтим прапором на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Українська делегація викликала теплу реакцію глядачів.
