В Мілані відгриміла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026

Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 10681 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 17938 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 16861 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 15532 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 19880 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12317 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 26680 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17726 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20328 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67162 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 19880 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 25409 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 26680 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 37425 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67162 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 3070 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 21149 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 23984 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 33151 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 36355 перегляди
В Мілані відгриміла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026

Київ • УНН

 • 26 перегляди

XXV Зимові Олімпійські ігри розпочалися 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Церемонія була насичена символічними моментами: від художніх номерів, що відображали культуру Італії, до масштабних світлових ефектів, які підкреслювали об’єднання всіх країн-учасниць Олімпіади.

В Мілані відгриміла церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026

Увечері 6 лютого на легендарному стадіоні "Сан‑Сіро" в Мілані стартували XXV Зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 22 лютого і відбуваються одночасно в кількох містах - Мілані, Кортіна‑д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Традиційний олімпійський вогонь пройшов естафетою через Італію і прибув до Мілана, де на Пьяцца Дуомо відбулася одна з фінальних передач полум’я перед його занесенням на стадіон для офіційного запалення.

Серед музичних номерів церемонії особливо яскраво виділилися виступи Mariah Carey, яка виконала італійську класику "Volare" та свій хіт "Nothing Is Impossible", а також легендарного тенора Андреа Бочеллі.

До речі, саме під час музичного супровіду артиста розпочалася урочиста передача факелу. Зрештою, головну олімпійську чашу запалили дві легенди італійського спорту - Альберто Томба та Дебора Компаньйоні.

Додамо, що серед артистів участь у церемонії також брали Laura Pausini та репер Ghali, вони теж доклали свою руку до створення справжньої святкової атмосфери.

Церемонія була насичена символічними моментами: від художніх номерів, що відображали культуру Італії, до масштабних світлових ефектів, які підкреслювали об’єднання всіх країн-учасниць Олімпіади.

Одночасно з Міланом урочистості проходили у Кортіна‑д’Ампеццо, де також відбувся парад делегацій та звучали музичні виступи, що доповнили загальне святкове дійство.

Нагадаємо

Збірна України урочисто вийшла на параді команд під синьо-жовтим прапором на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Українська делегація викликала теплу реакцію глядачів.

По-зимовому холодно й красиво: крижані таблички на церемонії відкриття Олімпіади07.02.26, 01:02 • 1252 перегляди

Станіслав Кармазін

СпортНовини Світу
Музикант
Мілан
Італія
Україна