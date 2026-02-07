В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026

$43.140.03
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 10664 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 17843 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 16785 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 15460 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 19801 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 12305 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 26653 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17725 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20328 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 67143 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 19816 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 25396 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 26659 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 37404 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 67146 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 3048 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 21136 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 23970 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 33137 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 36344 просмотра
В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026

Киев • УНН

 • 4 просмотра

XXV Зимние Олимпийские игры начались 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Церемония была насыщена символическими моментами: от художественных номеров, отражающих культуру Италии, до масштабных световых эффектов, которые подчеркивали объединение всех стран-участниц Олимпиады.

В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026

Вечером 6 февраля на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане стартовали XXV Зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 22 февраля и проходят одновременно в нескольких городах - Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Об этом сообщает УНН.

Детали

Традиционный олимпийский огонь прошел эстафетой через Италию и прибыл в Милан, где на Пьяцца Дуомо состоялась одна из финальных передач пламени перед его занесением на стадион для официального зажжения.

Среди музыкальных номеров церемонии особенно ярко выделились выступления Mariah Carey, исполнившей итальянскую классику "Volare" и свой хит "Nothing Is Impossible", а также легендарного тенора Андреа Бочелли.

Кстати, именно во время музыкального сопровождения артиста началась торжественная передача факела. В конце концов, главную олимпийскую чашу зажгли две легенды итальянского спорта - Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Добавим, что среди артистов участие в церемонии также принимали Laura Pausini и рэпер Ghali, они тоже приложили свою руку к созданию настоящей праздничной атмосферы.

Церемония была насыщена символическими моментами: от художественных номеров, отражающих культуру Италии, до масштабных световых эффектов, которые подчеркивали объединение всех стран-участниц Олимпиады.

Одновременно с Миланом торжества проходили в Кортина-д'Ампеццо, где также состоялся парад делегаций и звучали музыкальные выступления, дополнившие общее праздничное действо.

Напомним

Сборная Украины торжественно вышла на параде команд под сине-желтым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Украинская делегация вызвала теплую реакцию зрителей.

Станислав Кармазин

