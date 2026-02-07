В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026
Киев • УНН
XXV Зимние Олимпийские игры начались 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Церемония была насыщена символическими моментами: от художественных номеров, отражающих культуру Италии, до масштабных световых эффектов, которые подчеркивали объединение всех стран-участниц Олимпиады.
Вечером 6 февраля на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане стартовали XXV Зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 22 февраля и проходят одновременно в нескольких городах - Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Об этом сообщает УНН.
Детали
Традиционный олимпийский огонь прошел эстафетой через Италию и прибыл в Милан, где на Пьяцца Дуомо состоялась одна из финальных передач пламени перед его занесением на стадион для официального зажжения.
Среди музыкальных номеров церемонии особенно ярко выделились выступления Mariah Carey, исполнившей итальянскую классику "Volare" и свой хит "Nothing Is Impossible", а также легендарного тенора Андреа Бочелли.
Кстати, именно во время музыкального сопровождения артиста началась торжественная передача факела. В конце концов, главную олимпийскую чашу зажгли две легенды итальянского спорта - Альберто Томба и Дебора Компаньони.
Добавим, что среди артистов участие в церемонии также принимали Laura Pausini и рэпер Ghali, они тоже приложили свою руку к созданию настоящей праздничной атмосферы.
Одновременно с Миланом торжества проходили в Кортина-д'Ампеццо, где также состоялся парад делегаций и звучали музыкальные выступления, дополнившие общее праздничное действо.
Напомним
Сборная Украины торжественно вышла на параде команд под сине-желтым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Украинская делегация вызвала теплую реакцию зрителей.
