По-зимнему холодно и красиво: ледяные таблички на церемонии открытия Олимпиады

Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 9416 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 14829 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 14708 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 13626 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 17609 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11857 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 25570 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17560 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20180 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 66388 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
публикации
Эксклюзивы
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
По-зимнему холодно и красиво: ледяные таблички на церемонии открытия Олимпиады

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года ознаменовалась уникальным парадом наций, где таблички с названиями стран были вырезаны из ледяных блоков. Для украинской сборной этот момент стал особенно символичным, ведь создал ощущение прозрачности, чистоты и зимней стихии, подчеркивая дух национальной команды.

По-зимнему холодно и красиво: ледяные таблички на церемонии открытия Олимпиады

Церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2026 подарила зрителям настоящее зимнее шоу. Парад наций в этом году выглядел особенно эффектно: спортсмены шли под флагами своих государств, а таблички с названиями стран были вырезаны из ледяных блоков и украшены тонкой гравировкой названий, что оттеняло холодную красоту Игр. Об этом сообщает УНН.

Детали

Для украинской сборной этот момент стал особенно символичным. Выход на арену с табличкой "Украина", где название страны было гравировано прямо на ледовой поверхности, создал ощущение прозрачности, чистоты и зимней стихии, подчеркивая дух национальной команды.

Стоит отметить, что в этом году таблички отличались от тех, которые были на Играх в последние годы.

Напомним

Сборная Украины торжественно вышла на параде команд под сине-желтым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Украинская делегация вызвала теплую реакцию зрителей.

Зимняя Олимпиада-2026: в Италии стартовала церемония открытия06.02.26, 21:22 • 1906 просмотров

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада