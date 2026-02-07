По-зимнему холодно и красиво: ледяные таблички на церемонии открытия Олимпиады

Церемония открытия Зимних Олимпийских игр 2026 подарила зрителям настоящее зимнее шоу. Парад наций в этом году выглядел особенно эффектно: спортсмены шли под флагами своих государств, а таблички с названиями стран были вырезаны из ледяных блоков и украшены тонкой гравировкой названий, что оттеняло холодную красоту Игр. Об этом сообщает УНН.

Детали

Для украинской сборной этот момент стал особенно символичным. Выход на арену с табличкой "Украина", где название страны было гравировано прямо на ледовой поверхности, создал ощущение прозрачности, чистоты и зимней стихии, подчеркивая дух национальной команды.

Стоит отметить, что в этом году таблички отличались от тех, которые были на Играх в последние годы.

Напомним

Сборная Украины торжественно вышла на параде команд под сине-желтым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Украинская делегация вызвала теплую реакцию зрителей.

Зимняя Олимпиада-2026: в Италии стартовала церемония открытия