Збірна України взяла участь у параді на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Збірна України урочисто з’явилася на параді команд під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Українські спортсмени вийшли на арену під синьо-жовтим прапором, ставши частиною масштабного шоу, яке об’єднало одразу кілька локацій по всій Італії.

Поява української делегації викликала теплу реакцію глядачів і стала одним із символічних моментів вечора. Атлети пройшли парадом разом із представниками інших країн, демонструючи єдність світового спорту попри складні виклики сучасності.

Церемонія відкриття поєднала світлові інсталяції, музику та художні номери, а участь української команди стала важливим нагадуванням про силу спорту, який здатен об’єднувати та надихати.

Нагадаємо

Прапороносцями української команди стали Владислав Гераскевич та Єлизавета Сидьорко.

