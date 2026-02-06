$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 7308 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 12586 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 13175 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 12300 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 16059 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11520 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24587 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17406 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20052 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65524 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Збірна України взяла участь у параді на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Збірна України урочисто вийшла на параді команд під синьо-жовтим прапором на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Українська делегація викликала теплу реакцію глядачів.

Збірна України взяла участь у параді на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Збірна України урочисто з’явилася на параді команд під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Українські спортсмени вийшли на арену під синьо-жовтим прапором, ставши частиною масштабного шоу, яке об’єднало одразу кілька локацій по всій Італії.

Поява української делегації викликала теплу реакцію глядачів і стала одним із символічних моментів вечора. Атлети пройшли парадом разом із представниками інших країн, демонструючи єдність світового спорту попри складні виклики сучасності.

Церемонія відкриття поєднала світлові інсталяції, музику та художні номери, а участь української команди стала важливим нагадуванням про силу спорту, який здатен об’єднувати та надихати.

Нагадаємо

Прапороносцями української команди стали Владислав Гераскевич та Єлизавета Сидьорко.

Зимова Олімпіада-2026: в Італії стартувала церемонія відкриття06.02.26, 21:22 • 1504 перегляди

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Мілан
Італія