Зимова Олімпіада-2026: в Італії стартувала церемонія відкриття

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
16:55 • 4912 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 10255 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 11256 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 10775 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 14005 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11028 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23284 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17157 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19852 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64256 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 14006 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 21165 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23284 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 34494 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64256 перегляди
Зимова Олімпіада-2026: в Італії стартувала церемонія відкриття

Київ • УНН

 • 90 перегляди

В Італії розпочалася церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Ігри триватимуть з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, де близько 2900 спортсменів змагатимуться у 16 дисциплінах.

Зимова Олімпіада-2026: в Італії стартувала церемонія відкриття

В Італії стартувала церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор, яка проводиться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, передає УНН.

Деталі

Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Спортсмени виступатимуть у восьми видах спорту – 16 дисциплін, що на сім більше, ніж на минулих зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями06.02.26, 11:41 • 17157 переглядiв

На Олімпіаді виступатимуть близько 2900 спортсменів.

Антоніна Туманова

СпортОлімпіада
Пекін
Мілан
Італія