Зимова Олімпіада-2026: в Італії стартувала церемонія відкриття
Київ • УНН
В Італії розпочалася церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Ігри триватимуть з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, де близько 2900 спортсменів змагатимуться у 16 дисциплінах.
В Італії стартувала церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор, яка проводиться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, передає УНН.
Деталі
Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Спортсмени виступатимуть у восьми видах спорту – 16 дисциплін, що на сім більше, ніж на минулих зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями06.02.26, 11:41 • 17157 переглядiв
На Олімпіаді виступатимуть близько 2900 спортсменів.