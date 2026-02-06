Зимняя Олимпиада-2026: в Италии стартовала церемония открытия
Киев • УНН
В Италии началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры продлятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где около 2900 спортсменов будут соревноваться в 16 дисциплинах.
В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, которая проводится на стадионе Сан-Сиро в Милане
Детали
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены будут выступать в восьми видах спорта – 16 дисциплин, что на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
На Олимпиаде будут выступать около 2900 спортсменов.