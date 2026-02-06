Зимняя Олимпиада-2026: в Италии стартовала церемония открытия

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
16:55 • 5068 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 10422 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 11406 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 10889 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 14160 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11063 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23383 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17177 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19867 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64357 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
80%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW6 февраля, 09:36 • 18217 просмотра
Кабмин исключил из Госреестра недвижимых памятников место Переяславской рады 1654 годаPhoto6 февраля, 10:04 • 5220 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo6 февраля, 10:22 • 12205 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 21289 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС14:17 • 7042 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 14167 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 21336 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 23390 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 34585 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 64360 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Донецкая область
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 1150 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 20123 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 22986 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 32168 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35392 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Бильд

Зимняя Олимпиада-2026: в Италии стартовала церемония открытия

Киев • УНН

 • 234 просмотра

В Италии началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры продлятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где около 2900 спортсменов будут соревноваться в 16 дисциплинах.

Зимняя Олимпиада-2026: в Италии стартовала церемония открытия

В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, которая проводится на стадионе Сан-Сиро в Милане, передает УНН.

Детали

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены будут выступать в восьми видах спорта – 16 дисциплин, что на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями06.02.26, 11:41 • 17177 просмотров

На Олимпиаде будут выступать около 2900 спортсменов.

Антонина Туманова

СпортОлимпиада
Пекин
Милан
Италия