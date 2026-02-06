Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями

Национальный олимпийский комитет Украины эксклюзивно для УНН раскрыл ключевые детали пребывания украинской сборной на Олимпийских играх 2026 года в Италии - от аккредитации и логистики до состояния здоровья спортсменов и принципиальной позиции относительно "нейтральных" атлетов.

Все ли украинские спортсмены вовремя прошли аккредитацию и допущены к стартам?

Да, все спортсмены национальной сборной команды Украины, которые уже прибыли к местам проведения соревнований, вовремя прошли процедуры аккредитации и допущены к участию в соревнованиях в соответствии с требованиями организаторов. В то же время спортсмены еще продолжают прибывать согласно графику: сегодня поселок вблизи соревновательной арены Антерсельвы встретил нашу сборную по биатлону.

Вечером (05.02) в Милан прибыл фигурист Кирилл Марсака с тренером - в аэропорту его встретила украинская диаспора. Через несколько дней в Ливиньо заедет команда по лыжной акробатике, чьи выступления запланированы на вторую половину Игр.

Нет ли проблем с проживанием, транспортом или тренировочными локациями для сборной?

Конечно, как это всегда бывает, в начале Игр есть некоторые сбои или накладки. Однако все логистические и бытовые вопросы решаются оперативно в рабочем порядке совместно с оргкомитетом Игр.

Как НОК оценивает уровень готовности украинской команды по состоянию на сегодня?

Национальный олимпийский комитет Украины оценивает уровень готовности команды как высокий. Спортсмены прошли полный цикл подготовки и сейчас сосредоточены на выступлениях и готовы бороться за наилучшие возможные результаты. В то же время нужно отметить, что сборная Украины на этих Играх представлена самым большим составом за последние 16 лет - 46 спортсменов, и это является чрезвычайно важным и показательным результатом в условиях полномасштабной войны.

Есть ли в команде спортсмены с микротравмами или риском пропуска стартов?

В настоящее время травм у спортсменов национальной сборной команды Украины нет. В то же время украинская медицинская служба постоянно контролирует состояние здоровья спортсменов, и сейчас рисков пропуска запланированных стартов нет.

Получали ли украинские спортсмены рекомендации относительно возможных контактов с так называемыми "нейтральными" атлетами?

Да, украинские спортсмены и члены делегации получили соответствующие методические рекомендации от Министерства молодежи и спорта Украины и НОК Украины относительно поведения и коммуникации во время соревнований, с учетом позиции Украины и действующих рекомендаций международного спортивного движения.

Наша позиция остается неизменной: украинские спортсмены избегают любых публичных жестов взаимодействия с так называемыми "нейтральными" атлетами, в частности совместных фото, рукопожатий, совместных тренировок и неформального общения. Это является принципиальной позицией Украины и проявлением моральной ответственности в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против нашего государства.

Итак, учитывая полученную информацию, видим, что украинские спортсмены начинают соревнования без системных проблем и с четким пониманием всех условий. Безусловно, участие Украины в Играх является не только спортивным событием, но и важным символом представления стойкости и несокрушимости всего народа.

