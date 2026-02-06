$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 3282 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 8148 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42624 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 43901 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 35103 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 48039 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87418 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34143 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31256 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23596 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
78%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС6 февраля, 00:45 • 7604 просмотра
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 11473 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 13853 просмотра
В Колумбии обстреляли кортеж сенатора: погибли охранники6 февраля, 02:28 • 4744 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 12882 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 21938 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42633 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87427 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 78371 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 108343 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Богдан Хмельницкий
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Оман
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 13945 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 17070 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 26426 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 29819 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 63741 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Золото
Дипломатка

Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями

Киев • УНН

 • 3306 просмотра

НОК Украины раскрыл детали пребывания сборной на Олимпийских играх 2026. Все 46 украинских спортсменов вовремя аккредитованы и допущены к соревнованиям, проблем с логистикой и травмами нет.

Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями

Национальный олимпийский комитет Украины эксклюзивно для УНН раскрыл ключевые детали пребывания украинской сборной на Олимпийских играх 2026 года в Италии - от аккредитации и логистики до состояния здоровья спортсменов и принципиальной позиции относительно "нейтральных" атлетов.

Все ли украинские спортсмены вовремя прошли аккредитацию и допущены к стартам?

Да, все спортсмены национальной сборной команды Украины, которые уже прибыли к местам проведения соревнований, вовремя прошли процедуры аккредитации и допущены к участию в соревнованиях в соответствии с требованиями организаторов. В то же время спортсмены еще продолжают прибывать согласно графику: сегодня поселок вблизи соревновательной арены Антерсельвы встретил нашу сборную по биатлону.

Олимпиада-2026: украинские спортсмены заселяются в деревни в Милане и Кортине02.02.26, 18:00 • 2931 просмотр

Вечером (05.02) в Милан прибыл фигурист Кирилл Марсака с тренером - в аэропорту его встретила украинская диаспора. Через несколько дней в Ливиньо заедет команда по лыжной акробатике, чьи выступления запланированы на вторую половину Игр.

Нет ли проблем с проживанием, транспортом или тренировочными локациями для сборной?

Конечно, как это всегда бывает, в начале Игр есть некоторые сбои или накладки. Однако все логистические и бытовые вопросы решаются оперативно в рабочем порядке совместно с оргкомитетом Игр.

Как НОК оценивает уровень готовности украинской команды по состоянию на сегодня?

Национальный олимпийский комитет Украины оценивает уровень готовности команды как высокий. Спортсмены прошли полный цикл подготовки и сейчас сосредоточены на выступлениях и готовы бороться за наилучшие возможные результаты. В то же время нужно отметить, что сборная Украины на этих Играх представлена самым большим составом за последние 16 лет - 46 спортсменов, и это является чрезвычайно важным и показательным результатом в условиях полномасштабной войны.

Есть ли в команде спортсмены с микротравмами или риском пропуска стартов?

В настоящее время травм у спортсменов национальной сборной команды Украины нет. В то же время украинская медицинская служба постоянно контролирует состояние здоровья спортсменов, и сейчас рисков пропуска запланированных стартов нет.

Получали ли украинские спортсмены рекомендации относительно возможных контактов с так называемыми "нейтральными" атлетами?

Да, украинские спортсмены и члены делегации получили соответствующие методические рекомендации от Министерства молодежи и спорта Украины и НОК Украины относительно поведения и коммуникации во время соревнований, с учетом позиции Украины и действующих рекомендаций международного спортивного движения.

В Олимпийской деревне Милана накануне Игр-2026 разрушили около 70 душевых05.02.26, 21:45 • 4412 просмотров

Наша позиция остается неизменной: украинские спортсмены избегают любых публичных жестов взаимодействия с так называемыми "нейтральными" атлетами, в частности совместных фото, рукопожатий, совместных тренировок и неформального общения. Это является принципиальной позицией Украины и проявлением моральной ответственности в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против нашего государства.

Итак, учитывая полученную информацию, видим, что украинские спортсмены начинают соревнования без системных проблем и с четким пониманием всех условий. Безусловно, участие Украины в Играх является не только спортивным событием, но и важным символом представления стойкости и несокрушимости всего народа.

Олимпиада-2026: официально утверждены знаменосцы сборной Украины на открытии05.02.26, 12:54 • 2478 просмотров

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада
Военное положение
Война в Украине
Милан
Италия
Украина