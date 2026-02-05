Олимпиада-2026: официально утверждены знаменосцы сборной Украины на открытии
Киев • УНН
Международный олимпийский комитет официально утвердил имена знаменосцев Украины на открытии XXV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026. Честь нести флаг получили скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидьорко.
Знаменосцы национальной сборной команды Украины на открытии Олимпийских игр-2026 официально утверждены, сообщили в НОК Украины в четверг, пишет УНН.
Подробности
"Сегодня, 5 февраля, по представлению Национального олимпийского комитета Украины, Международный олимпийский комитет официально утвердил имена тех, кто будет нести государственный флаг на открытии XXV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026", - указали в НОК.
Как сообщили в НОК, почетную миссию нести флаг Украины — символ нашей воли и несокрушимости — получили:
- Владислав Гераскевич — скелетонист, участник Олимпиад 2018 и 2022 годов (кластер Кортина);
- Елизавета Сидьорко — представительница шорт-трека, дебютантка Игр-2026 (кластер Милан).
Отмечается, что в этом году символическая церемония открытия Олимпиады-2026, кроме Милана и Кортины, также состоится в кластерах Ливиньо и Предаццо.
Там участники Игр будут идти с надписями названий стран-участниц. С табличкой "Ukraine" будут шагать:
- Аннамари Данча — сноубордистка, участница Олимпийских игр 2010, 2014, 2018, 2022, серебряный призер чемпионата мира;
- Евгений Марусяк — представитель прыжков на лыжах с трамплина, участник Игр-2022, рекордсмен Украины.
Открытие Олимпийских игр состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. Трансляция в прямом эфире на телеканале Первый.
Милан-Кортина-2026: Украина определилась с обоими знаменосцами на открытии Олимпиады02.02.26, 18:43 • 2473 просмотра