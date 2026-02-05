Олимпиада-2026: официально утверждены знаменосцы сборной Украины на открытии

Знаменосцы национальной сборной команды Украины на открытии Олимпийских игр-2026 официально утверждены, сообщили в НОК Украины в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня, 5 февраля, по представлению Национального олимпийского комитета Украины, Международный олимпийский комитет официально утвердил имена тех, кто будет нести государственный флаг на открытии XXV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026", - указали в НОК.

Как сообщили в НОК, почетную миссию нести флаг Украины — символ нашей воли и несокрушимости — получили:

Владислав Гераскевич — скелетонист, участник Олимпиад 2018 и 2022 годов (кластер Кортина);

Елизавета Сидьорко — представительница шорт-трека, дебютантка Игр-2026 (кластер Милан).

Отмечается, что в этом году символическая церемония открытия Олимпиады-2026, кроме Милана и Кортины, также состоится в кластерах Ливиньо и Предаццо.

Там участники Игр будут идти с надписями названий стран-участниц. С табличкой "Ukraine" будут шагать:

Аннамари Данча — сноубордистка, участница Олимпийских игр 2010, 2014, 2018, 2022, серебряный призер чемпионата мира;

Евгений Марусяк — представитель прыжков на лыжах с трамплина, участник Игр-2022, рекордсмен Украины.

Открытие Олимпийских игр состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. Трансляция в прямом эфире на телеканале Первый.

