10:18 • 1800 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 5550 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 4636 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 7868 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 7766 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 6902 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10143 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18485 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 28808 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22337 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Олимпиада-2026: официально утверждены знаменосцы сборной Украины на открытии

Киев • УНН

 178 просмотра

Международный олимпийский комитет официально утвердил имена знаменосцев Украины на открытии XXV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026. Честь нести флаг получили скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидьорко.

Олимпиада-2026: официально утверждены знаменосцы сборной Украины на открытии

Знаменосцы национальной сборной команды Украины на открытии Олимпийских игр-2026 официально утверждены, сообщили в НОК Украины в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня, 5 февраля, по представлению Национального олимпийского комитета Украины, Международный олимпийский комитет официально утвердил имена тех, кто будет нести государственный флаг на открытии XXV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026", - указали в НОК.

Как сообщили в НОК, почетную миссию нести флаг Украины — символ нашей воли и несокрушимости — получили:

  • Владислав Гераскевич — скелетонист, участник Олимпиад 2018 и 2022 годов (кластер Кортина);
    • Елизавета Сидьорко — представительница шорт-трека, дебютантка Игр-2026 (кластер Милан).

      Отмечается, что в этом году символическая церемония открытия Олимпиады-2026, кроме Милана и Кортины, также состоится в кластерах Ливиньо и Предаццо.

      Там участники Игр будут идти с надписями названий стран-участниц. С табличкой "Ukraine" будут шагать:

      • Аннамари Данча — сноубордистка, участница Олимпийских игр 2010, 2014, 2018, 2022, серебряный призер чемпионата мира;
        • Евгений Марусяк — представитель прыжков на лыжах с трамплина, участник Игр-2022, рекордсмен Украины.

          Открытие Олимпийских игр состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. Трансляция в прямом эфире на телеканале Первый.

          Юлия Шрамко

          Спорт
          Украина