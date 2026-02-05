$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 5626 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 4704 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 7930 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 7822 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 6950 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10154 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18495 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 28825 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22341 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Олімпіада-2026: офіційно затверджено прапороносців збірної України на відкритті

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Міжнародний олімпійський комітет офіційно затвердив імена прапороносців України на відкритті XXV зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Честь нести прапор отримали скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Олімпіада-2026: офіційно затверджено прапороносців збірної України на відкритті

Прапороносців національної збірної команди України на відкритті Олімпійських ігор-2026 офіційно затверджено, повідомили у НОК України у четвер, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 5 лютого, за поданням Національного олімпійського комітету України, Міжнародний олімпійський комітет офіційно затвердив імена тих, хто нестиме державний стяг на відкритті XXV зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026", - вказали у НОК.

Як повідомили у НОК, почесну місію нести прапор України — символ нашої волі та незламності — отримали:

  • Владислав Гераскевич — скелетоніст, учасник Олімпіад 2018 та 2022 років (кластер Кортіна);
    • Єлизавета Сидьорко — представниця шорт-треку, дебютантка Ігор-2026 (кластер Мілан).

      Зазначається, що цього року символічна церемонія відкриття Олімпіади-2026, окрім Мілана та Кортіни, також відбудеться у кластерах Лівіньо та Предаццо.

      Там учасники Ігор йтимуть з надписами назв країн-учасниць. З табличкою "Ukraine" крокуватимуть:

      • Аннамарі Данча — сноубордистка, учасниця Олімпійських ігор 2010, 2014, 2018, 2022, срібна призерка чемпіонату світу;
        • Євген Марусяк — представник стрибків на лижах з трампліну, учасник Ігор-2022, рекордсмен України.

          Відкриття Олімпійських ігор відбудеться 6 лютого о 21:00 за київським часом. Трансляція наживо на телеканалі Перший.

          Мілан-Кортіна-2026: Україна визначилася з обома прапороносцями на відкритті Олімпіади02.02.26, 18:43 • 2473 перегляди

          Юлія Шрамко

          Спорт
          Україна