Олімпіада-2026: офіційно затверджено прапороносців збірної України на відкритті
Київ • УНН
Міжнародний олімпійський комітет офіційно затвердив імена прапороносців України на відкритті XXV зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Честь нести прапор отримали скелетоніст Владислав Гераскевич та шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.
Прапороносців національної збірної команди України на відкритті Олімпійських ігор-2026 офіційно затверджено, повідомили у НОК України у четвер, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні, 5 лютого, за поданням Національного олімпійського комітету України, Міжнародний олімпійський комітет офіційно затвердив імена тих, хто нестиме державний стяг на відкритті XXV зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026", - вказали у НОК.
Як повідомили у НОК, почесну місію нести прапор України — символ нашої волі та незламності — отримали:
- Владислав Гераскевич — скелетоніст, учасник Олімпіад 2018 та 2022 років (кластер Кортіна);
- Єлизавета Сидьорко — представниця шорт-треку, дебютантка Ігор-2026 (кластер Мілан).
Зазначається, що цього року символічна церемонія відкриття Олімпіади-2026, окрім Мілана та Кортіни, також відбудеться у кластерах Лівіньо та Предаццо.
Там учасники Ігор йтимуть з надписами назв країн-учасниць. З табличкою "Ukraine" крокуватимуть:
- Аннамарі Данча — сноубордистка, учасниця Олімпійських ігор 2010, 2014, 2018, 2022, срібна призерка чемпіонату світу;
- Євген Марусяк — представник стрибків на лижах з трампліну, учасник Ігор-2022, рекордсмен України.
Відкриття Олімпійських ігор відбудеться 6 лютого о 21:00 за київським часом. Трансляція наживо на телеканалі Перший.
