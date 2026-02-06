$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 2872 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 7058 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 41539 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 43269 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 34638 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 47679 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 86683 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34037 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31227 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями

Київ • УНН

 • 2882 перегляди

НОК України розкрив деталі перебування збірної на Олімпійських іграх 2026. Усі 46 українських спортсменів вчасно акредитовані та допущені до змагань, проблем з логістикою та травмами немає.

Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями

Національний олімпійський комітет України ексклюзивно для УНН розкрив ключові деталі перебування української збірної на Олімпійських іграх 2026 в Італії - від акредитації та логістики до стану здоров’я спортсменів і принципової позиції щодо "нейтральних" атлетів.

Чи всі українські спортсмени вчасно пройшли акредитацію та допущені до стартів?

Так, усі спортсмени національної збірної команди України, які вже прибули до місць проведення змагань, вчасно пройшли процедури акредитації та допущені до участі у змаганнях відповідно до вимог організаторів. Водночас спортсмени ще продовжують прибувати згідно з графіком: сьогодні селище поблизу змагальної арени Антерсельви зустріло нашу збірну з біатлону.

Олімпіада-2026: українські спортсмени заселяються до селищ у Мілані та Кортіні02.02.26, 18:00 • 2931 перегляд

Ввечері (05.02) до Мілану прибув фігурист Кирило Марсака з тренеркою - в аеропорту його зустріла українська діаспора.За кілька днів в Лівіньйо заїде команда з лижної акробатики, чиї виступи заплановані на другу половину Ігор.

Чи немає проблем із проживанням, транспортом або тренувальними локаціями для збірної?

Звичайно, як це завжди буває, на початку Ігор є деякі збої або накладки. Проте усі логістичні та побутові питання вирішуються оперативно в робочому порядку спільно з оргкомітетом Ігор.

Як НОК оцінює рівень готовності української команди станом на сьогодні?

Національний олімпійський комітет України оцінює рівень готовності команди як високий. Спортсмени пройшли повний цикл підготовки та наразі зосереджені на виступах і готові боротися за найкращі можливі результати. Водночас потрібно зазначити, що збірна України на цих Іграх представлена найбільшим складом за останні 16 років - 46 спортсменів, і це є надзвичайно важливим та показовим результатом в умовах повномасштабної війни.

Чи є в команді спортсмени з мікротравмами або ризиком пропуску стартів?

На даний час у травм у спортсменів національної збірної команди України немає. Водночас українська медична служба постійно контролює стан здоров’я спортсменів, і наразі ризиків пропуску запланованих стартів немає.

Чи отримували українські спортсмени рекомендації щодо можливих контактів із так званими  "нейтральними" атлетами?

Так, українські спортсмени та члени делегації отримали відповідні методичні рекомендації від Міністерства молоді та спорту України та НОК України щодо поведінки та комунікації під час змагань, з урахуванням позиції України та чинних рекомендацій міжнародного спортивного руху.

В Олімпійському селищі Мілана напередодні Ігор-2026 зруйнували близько 70 душових05.02.26, 21:45 • 4398 переглядiв

Наша позиція залишається незмінною: українські спортсмени уникають будь-яких публічних жестів взаємодії з так званими "нейтральними" атлетами, зокрема спільних фото, рукостискань, спільних тренувань і неформального спілкування. Це є принциповою позицією України та проявом моральної відповідальності в умовах триваючої збройної агресії проти нашої держави.

Отож, з огляду на отриману інформацію, бачимо, що українські спортсмени розпочинають змагання без системних проблем і з чітким розумінням всіх умов. Безумовно, участь України в Іграх є не лише спортивною подією, а й важливим символом представлення стійкості та незламності всього народу.

Олімпіада-2026: офіційно затверджено прапороносців збірної України на відкритті05.02.26, 12:54 • 2478 переглядiв

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
