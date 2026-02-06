Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Київ • УНН
НОК України розкрив деталі перебування збірної на Олімпійських іграх 2026. Усі 46 українських спортсменів вчасно акредитовані та допущені до змагань, проблем з логістикою та травмами немає.
Національний олімпійський комітет України ексклюзивно для УНН розкрив ключові деталі перебування української збірної на Олімпійських іграх 2026 в Італії - від акредитації та логістики до стану здоров’я спортсменів і принципової позиції щодо "нейтральних" атлетів.
Чи всі українські спортсмени вчасно пройшли акредитацію та допущені до стартів?
Так, усі спортсмени національної збірної команди України, які вже прибули до місць проведення змагань, вчасно пройшли процедури акредитації та допущені до участі у змаганнях відповідно до вимог організаторів. Водночас спортсмени ще продовжують прибувати згідно з графіком: сьогодні селище поблизу змагальної арени Антерсельви зустріло нашу збірну з біатлону.
Ввечері (05.02) до Мілану прибув фігурист Кирило Марсака з тренеркою - в аеропорту його зустріла українська діаспора.За кілька днів в Лівіньйо заїде команда з лижної акробатики, чиї виступи заплановані на другу половину Ігор.
Чи немає проблем із проживанням, транспортом або тренувальними локаціями для збірної?
Звичайно, як це завжди буває, на початку Ігор є деякі збої або накладки. Проте усі логістичні та побутові питання вирішуються оперативно в робочому порядку спільно з оргкомітетом Ігор.
Як НОК оцінює рівень готовності української команди станом на сьогодні?
Національний олімпійський комітет України оцінює рівень готовності команди як високий. Спортсмени пройшли повний цикл підготовки та наразі зосереджені на виступах і готові боротися за найкращі можливі результати. Водночас потрібно зазначити, що збірна України на цих Іграх представлена найбільшим складом за останні 16 років - 46 спортсменів, і це є надзвичайно важливим та показовим результатом в умовах повномасштабної війни.
Чи є в команді спортсмени з мікротравмами або ризиком пропуску стартів?
На даний час у травм у спортсменів національної збірної команди України немає. Водночас українська медична служба постійно контролює стан здоров’я спортсменів, і наразі ризиків пропуску запланованих стартів немає.
Чи отримували українські спортсмени рекомендації щодо можливих контактів із так званими "нейтральними" атлетами?
Так, українські спортсмени та члени делегації отримали відповідні методичні рекомендації від Міністерства молоді та спорту України та НОК України щодо поведінки та комунікації під час змагань, з урахуванням позиції України та чинних рекомендацій міжнародного спортивного руху.
Наша позиція залишається незмінною: українські спортсмени уникають будь-яких публічних жестів взаємодії з так званими "нейтральними" атлетами, зокрема спільних фото, рукостискань, спільних тренувань і неформального спілкування. Це є принциповою позицією України та проявом моральної відповідальності в умовах триваючої збройної агресії проти нашої держави.
Отож, з огляду на отриману інформацію, бачимо, що українські спортсмени розпочинають змагання без системних проблем і з чітким розумінням всіх умов. Безумовно, участь України в Іграх є не лише спортивною подією, а й важливим символом представлення стійкості та незламності всього народу.
