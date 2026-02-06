Сборная Украины приняла участие в параде на церемонии открытия Олимпийских игр
Киев • УНН
Сборная Украины торжественно вышла на параде команд под сине-желтым флагом на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Украинская делегация вызвала теплую реакцию зрителей.
Сборная Украины торжественно появилась на параде команд во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Украинские спортсмены вышли на арену под сине-желтым флагом, став частью масштабного шоу, которое объединило сразу несколько локаций по всей Италии.
Появление украинской делегации вызвало теплую реакцию зрителей и стало одним из символических моментов вечера. Атлеты прошли парадом вместе с представителями других стран, демонстрируя единство мирового спорта, несмотря на сложные вызовы современности.
Церемония открытия объединила световые инсталляции, музыку и художественные номера, а участие украинской команды стало важным напоминанием о силе спорта, который способен объединять и вдохновлять.
Напомним
Знаменосцами украинской команды стали Владислав Гераскевич и Елизавета Сидорко.
Зимняя Олимпиада-2026: в Италии стартовала церемония открытия06.02.26, 21:22 • 1506 просмотров