ukenru
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 9804 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 15378 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 14997 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 13867 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 17915 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11902 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 25737 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17565 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20185 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 66510 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Графіки відключень електроенергії
По-зимовому холодно й красиво: крижані таблички на церемонії відкриття Олімпіади

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 відзначилася унікальним парадом націй, де таблички з назвами країн були вирізані з крижаних блоків. Для української збірної цей момент став особливо символічним, адже створив відчуття прозорості, чистоти та зимової стихії, підкреслюючи дух національної команди.

По-зимовому холодно й красиво: крижані таблички на церемонії відкриття Олімпіади

Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 подарувала глядачам справжнє зимове шоу. Парад націй цього року виглядав особливо ефектно: спортсмени йшли під прапорами своїх держав, а таблички з назвами країн були вирізані з крижаних блоків і прикрашені тонким гравіюванням назв, що відтіняло холодну красу Ігор. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Для української збірної цей момент став особливо символічним. Вихід на арену з табличкою "Україна", де назва країни була гравірована прямо на льодовій поверхні, створив відчуття прозорості, чистоти та зимової стихії, підкреслюючи дух національної команди.

Варто зазначити, що цьогорічні таблички відрізнялися від тих, які були на Іграх останніми роками.

Нагадаємо

Збірна України урочисто вийшла на параді команд під синьо-жовтим прапором на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Українська делегація викликала теплу реакцію глядачів.

Зимова Олімпіада-2026: в Італії стартувала церемонія відкриття06.02.26, 21:22 • 1934 перегляди

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада