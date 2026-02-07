По-зимовому холодно й красиво: крижані таблички на церемонії відкриття Олімпіади

Церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 подарувала глядачам справжнє зимове шоу. Парад націй цього року виглядав особливо ефектно: спортсмени йшли під прапорами своїх держав, а таблички з назвами країн були вирізані з крижаних блоків і прикрашені тонким гравіюванням назв, що відтіняло холодну красу Ігор. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Для української збірної цей момент став особливо символічним. Вихід на арену з табличкою "Україна", де назва країни була гравірована прямо на льодовій поверхні, створив відчуття прозорості, чистоти та зимової стихії, підкреслюючи дух національної команди.

Варто зазначити, що цьогорічні таблички відрізнялися від тих, які були на Іграх останніми роками.

Нагадаємо

Збірна України урочисто вийшла на параді команд під синьо-жовтим прапором на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Українська делегація викликала теплу реакцію глядачів.

