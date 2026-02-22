Атака рф на Київщину 22 лютого - одна людина загинула, 8 врятовано

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 00:48 • 15318 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 26493 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 24145 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 41293 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 38490 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 36731 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 35373 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 28438 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24935 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28746 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2.9м/с
64%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МОК не побачив порушення політичного нейтралітету в участі голови ФІФА Інфантіно у Раді миру Трампа21 лютого, 22:32 • 7760 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo21 лютого, 22:57 • 15981 перегляди
NASA знову скасувала березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети21 лютого, 23:57 • 4192 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 16392 перегляди
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей04:37 • 7828 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 57587 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 66987 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 77639 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 91042 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 128961 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Львів
Київська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 25389 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 28621 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 29909 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 21989 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 24561 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136

Атака рф на Київщину 22 лютого - одна людина загинула, 8 врятовано

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київщину 22 лютого загинула одна людина, 8 осіб, серед них дитина, врятовано. Зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.

Атака рф на Київщину 22 лютого - одна людина загинула, 8 врятовано
Фото: ДСНС України

Внаслідок російської атаки на Київщину 22 лютого загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.

У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них - дитина. Нажаль, одна людина померла під час транспортування в лікарню. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів

- повідомили в ДСНС.

Крім того, під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села Софіївська Борщагівка було врятовано чоловіка. Відео наслідків удару опублікувала українська служба Радіо Свобода.

Нагадаємо

Через російську атаку 22 лютого на Київщину було пошкоджено будинок народного депутата, колишнього голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
Війна в Україні
Броварський район
Радіо Свобода
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Верховна Рада України