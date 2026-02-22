Атака рф на Київщину 22 лютого - одна людина загинула, 8 врятовано
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київщину 22 лютого загинула одна людина, 8 осіб, серед них дитина, врятовано. Зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.
Деталі
Зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.
У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них - дитина. Нажаль, одна людина померла під час транспортування в лікарню. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів
Крім того, під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села Софіївська Борщагівка було врятовано чоловіка. Відео наслідків удару опублікувала українська служба Радіо Свобода.
Нагадаємо
Через російську атаку 22 лютого на Київщину було пошкоджено будинок народного депутата, колишнього голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.