Атака рф на Київщину 22 лютого - одна людина загинула, 8 врятовано

Внаслідок російської атаки на Київщину 22 лютого загинула одна людина, врятовано 8 осіб, серед них - дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Зафіксовано руйнування та пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області.

У селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них - дитина. Нажаль, одна людина померла під час транспортування в лікарню. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів