22 февраля, 00:48 • 15609 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 27058 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 24592 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 41831 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 39003 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 36837 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 35460 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 28476 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24963 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 28788 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасены

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В результате российской атаки на Киевскую область 22 февраля погиб один человек, 8 человек, среди них ребенок, спасены. Зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.

Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасены
Фото: ГСЧС Украины

В результате российской атаки на Киевскую область 22 февраля погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.

В селе Путровка Фастовского района из-под завалов спасены 8 человек, среди них - ребенок. К сожалению, один человек умер во время транспортировки в больницу. Пятеро пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения

- сообщили в ГСЧС.

Кроме того, во время ликвидации последствий обстрела в жилом секторе села Софиевская Борщаговка был спасен мужчина. Видео последствий удара опубликовала украинская служба Радио Свобода.

Напомним

Из-за российской атаки 22 февраля на Киевскую область был поврежден дом народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
Война в Украине
Броварской район
Радио Свобода
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Верховная Рада