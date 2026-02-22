Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасены

В результате российской атаки на Киевскую область 22 февраля погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области.

В селе Путровка Фастовского района из-под завалов спасены 8 человек, среди них - ребенок. К сожалению, один человек умер во время транспортировки в больницу. Пятеро пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения