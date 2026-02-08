Мелони назвала "врагами Италии" участников протестов во время Олимпиады
Киев • УНН
Джорджа Мелони поддержала правоохранителей после столкновений с протестующими возле места проведения зимних Олимпийских игр. Она осудила действия "врагов Италии", которые устраивают демонстрации и перерезают железнодорожные кабели.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя столкновения с протестующими возле места проведения зимних Олимпийских игр, выразила солидарность с правоохранительными органами. Об этом она написала в Facebook, пишет УНН.
Подробности
Глава правительства заявила, что тысячи итальянцев в эти дни усердно работают, чтобы обеспечить бесперебойное проведение Олимпийских игр. Многие делают это как волонтеры, потому что хотят, чтобы их страна произвела хорошее впечатление, чтобы ею восхищались и уважали.
А есть они: враги Италии и итальянцев, которые устраивают демонстрации против Олимпийских игр, транслируя эти кадры по телевидению по всему миру
Чиновница упомянула, что есть и такие, кто перерезает железнодорожные кабели, чтобы поезда не могли отправляться.
"Еще раз выражаем солидарность с полицией, городом Миланом и всеми теми, чья работа будет подорвана этими бандами преступников", – резюмировала она.
Напомним
В Милане тысячи протестующих вышли против Зимних Олимпийских игр-2026, что привело к столкновениям с полицией. Демонстранты выражают недовольство экологическими последствиями и ростом цен на жилье.
